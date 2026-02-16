　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安

▲▼春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」，4不1注意保平安。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節連假許多民眾規劃搭船出遊，享受海上風光。然而，近來越來越多因行動電源引發火警的事故，尤其鋰電池具特殊風險特性，一旦起火恐難撲滅。為確保航行安全，交通部航港局特別呼籲，民眾攜帶行動電源登船務必遵守「4不1注意」原則。

近來行動電源引發火警事故頻傳，由於鋰電池具特殊風險特性，一旦起火除需迅速壓制火焰外，更應持續以大量清水降溫以防復燃。為確保航行安全，航港局提醒民眾遵守「4不1注意」原則：不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。

▲▼春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」，4不1注意保平安。（圖／記者賴文萱翻攝）

航港局表示，已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中之98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，爾後每3個月至少辦理1次。

航港局也將指派檢查員於安全抽查時加強查核演練及操作情形，以確保船員熟悉應變流程。特別提醒乘客，若發現行動電源異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，請立即停止使用並通報船員協助處置。若因不當使用造成災害，須負法律與賠償責任。

為推廣正確攜帶行動電源登船的安全觀念，航港局已陸續在基隆、台中、金門、南投、高雄、花蓮、台東召開行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包以及動畫影片，在海運客運場站、售票亭、公部門及客船船艙等地點，透過多元管道張貼及推播，以強化民眾安全意識，降低行動電源於船上發生事故的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商隨機攻擊！女高中生與母吵架暴走　持刀刺女顧客
初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅：財運旺翻
百萬YTR轟測速照相是賺錢機器！　揭測速照相4大真相
大陸狂發現「超大型金礦」！　三大關鍵因素曝光
西門町隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞
美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是
鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

同樣退貨結果卻不同　Amazon用AI打分數決定你的退貨

黃健瑋捲MeToo風波3年首曝光！蓄鬍戴眼鏡露燦笑　妻揭復出現況

礁溪超商隨機攻擊！女高中生疑與母吵架爆走　持美工刀刺傷女顧客

看里拉德三冠手癢！柯瑞預告2027回歸三分球大戰、還要邀K湯「浪花對決」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」：還要分心去點

國1南下小客車追撞無回堵　下午國道估3路段易壅塞

淫魔富豪爆「想娶前女友19歲女兒」　送性感衣助她上哈佛

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

【越幫越忙】男友下班後來幫忙　卻比哈士奇還能添亂XD

地方熱門新聞

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木遭警緝獲送辦

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

78歲嬤買年貨誤認機車遭竊　暖幫找回愛車

屏東市新春晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

南門市場浴火重生

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

更多熱門

相關新聞

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

濃霧攪局，今天(15日)是小年夜離島春節疏運受到影響，馬祖南竿、北竿機場航班暫停起降，預估有18架次受到影響，海運啟動聯防。航港局宣布，今天晚間增開基隆往馬祖台馬之星船班，尚有空位可多加利用。

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！

廢電池、充電線「哪些可回收？」　大掃除清單一次看！

趁大掃除快丟掉！舊手機丟抽屜「越放越毒」恐成未爆彈

趁大掃除快丟掉！舊手機丟抽屜「越放越毒」恐成未爆彈

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

關鍵字：

行動電源航港局海上安全鋰電池火災防範

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面