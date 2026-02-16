　
政治

汪喵健康有保障！高雄寵物友善城市　絕育補助超給力申請量3年新高

▲▼ 汪喵幸福有保障！高雄絕育補助超給力　申請數創3年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲汪喵幸福有保障！高雄絕育補助超給力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為落實動物保護政策、鼓勵飼主為家中毛孩辦理絕育手術，高雄市政府動物保護處持續推動犬貓絕育補助措施，補助對象涵蓋本市市民、動物保護團體、愛心個體戶，以及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動單位。114年度合計補助8,412隻犬貓完成絕育手術，其中本市市民申請之家犬貓絕育補助達3,197隻，創下近3年來同項目最高紀錄。

動保處統計，近3年本市市民犬貓絕育補助數量呈現穩定成長趨勢，112年度補助1,998隻、113年度補助2,532隻、114年度提升至3,197隻，逐年攀升的數據，反映飼主對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，隨著社會型態與家庭結構轉變，犬貓已逐漸成為家庭成員之一，寵物飼養數量持續增加；加上動物保護意識抬頭，以及相關法規與政策宣導持續推動，越來越多飼主能理解犬貓絕育對於寵物健康、行為管理及整體動物福利的重要性，相關政策執行成果也具體反映在補助數量的成長上。

▲▼ 汪喵幸福有保障！高雄絕育補助超給力　申請數創3年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼萌寵當道！高雄市家犬貓絕育補助創近3年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 汪喵幸福有保障！高雄絕育補助超給力　申請數創3年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

姚局長也提醒，未絕育的犬貓容易衍生行為偏差、意外繁殖，甚至增加罹患生殖系統疾病的風險，為了毛孩的健康與生活品質，建議飼主儘早為犬貓完成絕育手術。

同時，犬貓源頭減量與繁殖控制亦為本市動物保護重點工作之一，犬貓絕育不僅是愛護動物的表現，更是飼主應盡的基本責任。

動保處進一步說明，依《動物保護法》規定，除非持有繁殖犬貓之特定寵物業許可證，一般犬、貓飼主皆應替寵物辦理絕育，或依法向動保處提出免絕育或繁殖需求之申報與管理說明，否則將視同違法繁殖，可處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。呼籲飼主務必遵守相關規定，攜手打造友善動物、負責任飼養的城市環境。

02/13 全台詐欺最新數據

日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

高雄絕育補助犬貓動物保護寵物健康

