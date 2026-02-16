閃婚沒試車「才知老公1秘密」慘變無性婚姻！人妻崩潰：真的會餓死

▲閃婚後才知老公包莖，原PO超崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的會餓死！」一名人妻抱怨，婚後才和老公發生性行為，卻發現對方有包莖問題，導致性生活困難重重，不僅進行時疼痛卡關，還得靠潤滑液勉強完成。更讓她崩潰的是，老公體力差又逐漸拒絕行房，甚至叫她買玩具解決，自己則寧願用飛機杯。文章引來網友搖頭回應，「沒小孩之前都可以考慮即時止損」。

一名女網友在Dcard透露，她與老公閃婚後才發生關係，結果震驚發現對方竟然包莖，讓她婚後性生活崩壞。原PO哀號，老公不僅無法順利進入，一碰就痛，只能戴套加上擦潤滑液才能勉強完成，「但我超不舒服的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻崩潰 老公拒行房還叫她買玩具



原PO更抱怨，常常還沒結束，老公體力就透支，演變到最後，對方直接拒絕行房，「每次找他做功課就裝死，後來叫我自己買玩具。」更崩潰的是，老公寧願買飛機杯洩慾也不碰她，「真的會餓死。」

最後，原PO提到，老公不願去做割包皮手術，直言兩人親密連結讓他壓力很大，自己DIY反而比較舒服，「好像真的不喜歡做。」

底下網友熱議，「閃婚可以閃離，就把結婚當試車吧」、「所以支持婚前性行為，性生活不美滿，也是一種問題」、「好慘...如果有愛，應該要想辦法解決才對」、「離吧...不然你要這樣一輩子嗎」、「放心，包莖終究會發炎的，到時候還是要看醫生割，我老公就是這樣」、「沒小孩之前都可以考慮即時止損」、「現在割皮很方便了，這種包莖仔很容易發炎，也很容易害女伴發炎」。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，不少人認為，只要沒有特殊狀況，可以不用割包皮，但有4種人「我覺得要割包皮比較好」，如下：

1.包莖：

指包皮過緊，無法向後翻開以暴露龜頭的情況，這在幼兒中算很常見，但隨著年齡增長，多數男孩的包皮會自然鬆開。不過有些人到成年後包皮依然過緊，這會影響清潔、增加感染風險，甚至導致疼痛和排尿困難，這時一定要靠割包皮才能解決。

2.嚴重包皮垢積聚：

包皮內積聚的分泌物或細胞脫落物形成「包皮垢」，如果可正常翻開包皮，就可以清潔。但有些男性因包皮過緊，導致包皮垢堆積、增加感染風險，甚至引發包皮炎和龜頭炎。如果反覆出現這情況，割包皮會是個有效的解決方案。

3.反覆感染：

像是包皮炎、龜頭炎和尿路感染等等，這些感染不僅帶來疼痛和不適，甚至可能影響性功能和生活品質。而割包皮能減少這些感染的發生頻率。

4.性功能障礙：

某些男性因包皮過緊，在行房時感到疼痛不適，甚至影響性功能，這可能造成心理壓力和性功能障礙，還會影響伴侶間的關係。