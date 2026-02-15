台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆　網揭時間點：要等到這天

圖文／鏡週刊

春節連假從昨天開始，一名女子昨（14日）在台北市區觀察發現，街上仍有不少人潮，好奇發問，自己原本期待的「台北空城」去哪了？貼文引發熱議，不少網友解答，依照往年經驗，台北會出現空城，多半落在明天除夕到初二。

這名網友是昨日在Threads發文表示，身為北部人，期待過年期間很多人回中南部，可以享受清幽，但昨日卻觀察到，市區依舊很熱鬧，不禁好奇詢問：「我期待的台北市空城怎麼不見了」。

貼文一出，引發熱議，許多網友留言提到，和原PO有一樣的期待，「很喜歡台北沒什麼人的樣子」、「很懷念至少有3天可以看到路上沒有車的台北」。

對於春節連假台北還很熱鬧，不少網友提到，由於連假從週六就開始，比除夕提早兩天，才沒有出現預期的空城，按照往年經驗，不少人要除夕到初二才會返回中南部，「有變少了一點，最少應該是除夕那天晚」、「台北路邊停車空位有變多，但除夕那才會開始空城1至2天」、「除夕才會真的空城」、「還沒到吧！要除夕那天比較準，不過越來越少人願意回去了」、「大家都懶得塞車回家，或是長輩都不在，也不回家了」。



