　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆　網揭時間點：要等到這天

春節連假進入第二天，有女網友昨日觀察台北街頭還是很熱鬧，好奇詢問，什麼時候才會變空城？網友熱議並解答，要等到除夕才比較明顯，圖為台北年貨大街示意圖。（台北市商業處提供）

圖文／鏡週刊

春節連假從昨天開始，一名女子昨（14日）在台北市區觀察發現，街上仍有不少人潮，好奇發問，自己原本期待的「台北空城」去哪了？貼文引發熱議，不少網友解答，依照往年經驗，台北會出現空城，多半落在明天除夕到初二。

這名網友是昨日在Threads發文表示，身為北部人，期待過年期間很多人回中南部，可以享受清幽，但昨日卻觀察到，市區依舊很熱鬧，不禁好奇詢問：「我期待的台北市空城怎麼不見了」。

貼文一出，引發熱議，許多網友留言提到，和原PO有一樣的期待，「很喜歡台北沒什麼人的樣子」、「很懷念至少有3天可以看到路上沒有車的台北」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於春節連假台北還很熱鬧，不少網友提到，由於連假從週六就開始，比除夕提早兩天，才沒有出現預期的空城，按照往年經驗，不少人要除夕到初二才會返回中南部，「有變少了一點，最少應該是除夕那天晚」、「台北路邊停車空位有變多，但除夕那才會開始空城1至2天」、「除夕才會真的空城」、「還沒到吧！要除夕那天比較準，不過越來越少人願意回去了」、「大家都懶得塞車回家，或是長輩都不在，也不回家了」。


更多鏡週刊報導
日本正妹來台吃鍋貼！夢幻網美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子
有片／驚悚畫面曝！三峽休旅車左轉未禮讓行人　5歲女童過馬路遭撞翻滾
過年放炮必看！北市河濱「全禁」違規罰6千　新北開放「這7處」限時施放

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友全年無休！女友「主動騎上去了」下一幕傻眼　網讚爆：太純愛

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆　網揭時間點：要等到這天

工程學群私校第一　逢甲大學成企業最愛

春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

男友全年無休！女友「主動騎上去了」下一幕傻眼　網讚爆：太純愛

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆　網揭時間點：要等到這天

工程學群私校第一　逢甲大學成企業最愛

春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

手機抓假影音！高雄大學師生造Deepfake偵測神器　換臉變聲秒現形

宅在家也能變有錢！2026流年財位曝　命理師教「10大聚氣術」

新北割頸案震驚社會！醫憂「這些事」：請接住楊爸爸，接住我們吧

賓士AMG宣布「C-Class與GLC回歸6缸引擎」！定位升級馬力上看443匹

女學生闖紅燈挨罰500「崩潰大哭」…員警遞面紙：30天內都能繳

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

薯條不給吃！美18歲男「掏槍轟頭」 19歲好友慘遭殺害斷氣

春節用眼過度成隱形殺手　中醫陳藝文教你三招五穴一茶飲護眼法

高雄市2025刮出217個百萬以上大獎稱冠　台北市只排第5名

見後輩爸媽不知道SM？　銀赫撂中文：SJ知道嗎XD

生活熱門新聞

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

12星座「過年強運預測」一次看

說好的空城呢？台北妹過年街上仍擠爆

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

乾哥被判12年！Cheap曝美國刑度：真的懲罰

霸氣情人TOP3星座　為愛花錢不手軟

紅衣阿伯「人肉占位」力抗轎車　突遭黃牌重機攔截傻眼

更多熱門

相關新聞

車禍迷路不知在哪？抬頭唸這串數字

車禍迷路不知在哪？抬頭唸這串數字

發生車禍或在山區迷路，如果又遇到手機定位飄移，不僅自己會愈焦急，也會增加搜救難度。「消防神主牌」粉專指出，當民眾在荒郊野外不知所措時，請抬頭看看，路邊的台電電線桿，就是最強定位導航，誤差僅幾公尺，甚至比報地址還準。粉專表示，報案時只要唸出電線桿英文與數字組成的「電力座標」，警消能更快找到你。

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

陳華邀母「麻將抽紅包」開獎大失血

陳華邀母「麻將抽紅包」開獎大失血

日正妹來台吃鍋貼！網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

日正妹來台吃鍋貼！網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

關鍵字：

鏡週刊空城過年

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

馬達加斯加宣布：全國進入緊急狀態！

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

濟州機場發生墜落案　30多歲陸女不治

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

旗袍女神李多慧

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面