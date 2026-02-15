紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

▲紅包能不能包1000元，命理專家給出解答。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

春節將至，紅包金額再度成為討論焦點。有民眾好奇詢問「紅包能包1000元嗎？」因為傳統觀念常說紅包宜包雙數，讓不少人對「1000元算單數還是雙數」感到困惑。對此，民俗專家廖大乙從宗教文化角度提出不同見解。

多數長輩反對 有人拆成10張化解疑慮

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友表示，詢問身邊長輩後，約有7成認為1000元屬單數、不夠吉利，僅3成認為可以接受。部分支持者認為，若將1000元視為10張100元鈔票，屬於雙數組合，便無不妥；但反對者仍堅持傳統「雙數為吉」的原則。

也有人延伸疑問，若包1萬元是否同樣算單數，是否會因此被認為不夠吉利，引發更多討論。

民俗專家：從道教觀點看屬大吉

對於數字爭議，廖大乙指出，從道教文化來看，「1」象徵「天」，代表至高、圓滿與開端，是最大的數字；後方三個「0」可對應「天地人」三才合一，也可引申為「精氣神」圓滿充實，寓意身心俱足、整體和諧。因此「1000」在象徵意義上不僅完整，更屬吉祥數字。

他強調，紅包重點在於祝福與心意，數字只是文化詮釋的一部分。若以千元作為祝福，象徵新的一年圓滿順遂，對收禮與送禮雙方而言，都具有美好寓意。