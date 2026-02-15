春節出國悲劇！30歲陸女濟州機場高架墜落　搶救不治

▲事發地點為機場3樓出發區1號閘門附近高架道路。（圖／翻攝自紅星新聞）



南韓濟州島春節連假首日發生墜落事故。一名30多歲大陸籍女子於14日下午在濟州國際機場3樓高架道路墜落，經送醫搶救仍不治。警方正調查事故經過。

綜合南韓媒體與大陸《紅星新聞》報導，事發時間約為14日下午2時43分至44分，地點在機場3樓出發區1號閘門附近的高架車道。據當地警消表示，該名女子當時從護欄下方墜落，現場人員報案後，119救護人員趕抵並實施心肺復甦等急救措施，隨後送往附近醫院，但最終仍宣告死亡。

相關單位指出，這名女子持大陸護照，年約30多歲。調查顯示，她於當日中午約1時完成入境審查後進入機場區域，入境時並無同行者。另有初步說法提到，她尚未辦理出境手續，詳細動線與停留區域仍待釐清。

濟州島長期為大陸旅客熱門旅遊地。由於距離大陸東北及華東地區航程較短，加上曾實施對部分國家旅客免簽政策，吸引大量觀光客前往度假與購物。春節連假更是大陸旅客出境旅遊高峰時段，濟州國際機場在假期期間人流明顯增加。

此次事故發生在連假首日，地點又位於旅客頻繁進出的高架接送區域，因此引發關注。當地警方目前正調閱機場監視器畫面，並訪查現場目擊者，以確認女子墜落前的行動軌跡與事發原因。

