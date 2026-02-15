　
國際

日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭：打開台灣人開關

日本客曝外國人來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭：打開台灣人開關

▲外國旅客造訪台灣時，常會被當地多元且豐富的美食所吸引。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多外國遊客來台觀光時，都對台灣豐富多樣的美食印象深刻，不僅讓旅程充滿美味回憶，也常帶著意想不到的「卡路里」回國。近期，一名日本Coser在社群平台分享台灣美食體驗，幽默表示在台灣千萬不要隨便說出「這個真的很好吃」，否則很可能遇上「吃到撐」的熱情招待。貼文曝光後，迅速在日本及其他國家網友間引發熱烈討論。

據了解，這位暱稱為「いいひと台湾FF」的日本Coser，本月初來台參加開拓動漫祭同人展FF46，回國後驚訝發現，短短2天的美食之旅竟讓體重增加2公斤，不禁在貼文中幽默表示，這全歸功於「台灣的食物真的很好吃」。這番自嘲吸引不少台灣網友留言，打趣稱「只增加2公斤就回國，台灣人招待不夠熱情吧」。

「いいひと台湾FF」隨後持續分享台灣美食經驗，提到在台灣旅遊時，有句話絕對不能輕易說出口，就是「這個真的很好吃」。她觀察，只要台灣人聽到這句話，眼神就會變得十分認真，接著就會像「台灣阿嬤」一樣，熱情地不停加菜，讓人吃到撐。

貼文一出，不只日本網友強烈共鳴，其他國家網友也留言表示「去台灣旅遊總是吃得飽飽的」、「千萬別告訴台灣人你喜歡什麼，不然會收到一堆食物」、「說『好吃』等於開啟台灣人的『開關』，眼睛立刻閃閃發亮」。

隨著貼文在各大社群熱傳，台北駐日經濟文化代表處也分享台灣美食照片，並用日文解釋網路流行語「在台灣有一種餓，叫阿嬤覺得你餓」，指請人多吃美食是台灣人表達關心與愛意的方式，同時提醒外國朋友不需刻意勉強自己，也能盡情享受台灣種類豐富的美味佳餚。

02/13 全台詐欺最新數據

