社會 社會焦點 保障人權

快訊／網友恐嚇燒死王定宇兒子、賴清德　警26小時內逮到人

▲▼民眾黨團澄清民進黨立委王定宇造謠。（圖／民眾黨團提供）

▲王定宇在台南崇德菜市場拜年影片下，遭王姓網友留言恐嚇其兒子與總統賴清德。（圖／民眾黨團提供）

記者董美琪／綜合報導

民進黨立委王定宇14日在臉書上傳一段前往台南崇德菜市場拜年影片，同行的是子弟兵、同黨台南市東區議員擬參選人卓佩于。未料影片下方卻出現一則恐嚇留言，一名王姓網友揚言要對王定宇的兒子以及總統賴清德不利。王定宇隨即授權卓佩于報警處理。警方循線偵辦，於26小時內將涉案男子查緝到案，並在深夜移送地檢署接受複訊。

據了解，王定宇陪同卓佩于到市場向民眾拜年後，將活動過程分享至臉書，卻有王姓網友留言內容涉及恐嚇，聲稱若未對其訴求回應，將對王定宇家人及賴清德不利「……我沒燒死你兒子跟賴清德，我誓不當人，你們也休想過好年」。卓佩于表示，已於當天下午4時30分前往第一分局完成報案手續，警方依恐嚇罪嫌展開調查。

王定宇今日在臉書發文指出，涉嫌發出威嚇訊息的網友已被警方逮捕，感謝檢警迅速處置，並尊重後續司法程序。卓佩于也說，晚間7時45分接獲警方通知，嫌犯已到案，目前正移送地檢署偵訊。她並對警方在短時間內完成追查表達感謝，肯定員警維護社會秩序的辛勞。

王定宇發佈於 2026年2月15日 星期日

恐嚇總統賴清德的王姓嫌犯，已追緝到案！ 佩于在7點45分時，接到第一分局通知，昨日在王定宇臉書留言，恐嚇總統賴清德的王姓嫌犯已追緝到案，目前正移往地檢署偵辧中。 謝謝警方在短短26小時內，將嫌犯追緝到案，謹代表大家向辛苦維護社會安定的警方，致上最大敬意。

卓佩于 pei-yu 發佈於 2026年2月15日 星期日
02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板





王定宇

