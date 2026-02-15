快訊／網友恐嚇燒死王定宇兒子、賴清德　警26小時內逮到人

▲王定宇在台南崇德菜市場拜年影片下，遭王姓網友留言恐嚇其兒子與總統賴清德。（圖／民眾黨團提供）



記者董美琪／綜合報導

民進黨立委王定宇14日在臉書上傳一段前往台南崇德菜市場拜年影片，同行的是子弟兵、同黨台南市東區議員擬參選人卓佩于。未料影片下方卻出現一則恐嚇留言，一名王姓網友揚言要對王定宇的兒子以及總統賴清德不利。王定宇隨即授權卓佩于報警處理。警方循線偵辦，於26小時內將涉案男子查緝到案，並在深夜移送地檢署接受複訊。

據了解，王定宇陪同卓佩于到市場向民眾拜年後，將活動過程分享至臉書，卻有王姓網友留言內容涉及恐嚇，聲稱若未對其訴求回應，將對王定宇家人及賴清德不利「……我沒燒死你兒子跟賴清德，我誓不當人，你們也休想過好年」。卓佩于表示，已於當天下午4時30分前往第一分局完成報案手續，警方依恐嚇罪嫌展開調查。

王定宇今日在臉書發文指出，涉嫌發出威嚇訊息的網友已被警方逮捕，感謝檢警迅速處置，並尊重後續司法程序。卓佩于也說，晚間7時45分接獲警方通知，嫌犯已到案，目前正移送地檢署偵訊。她並對警方在短時間內完成追查表達感謝，肯定員警維護社會秩序的辛勞。