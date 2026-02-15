南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

▲南投燈會開幕，邀請聯名IP「反應過激的貓」作者出席。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會14日晚在南投縣會展中心開幕，今年首度推出駿馬、飛馬「雙主燈」，象徵萬馬奔騰、馳光南投的節慶意象；現場特別邀請日本超人氣IP「反應過激的貓」登台演出，帶來活潑可愛的韓團舞蹈表演，來自日本的創作者更驚喜現身，分享角色創作理念與此次跨國合作的喜悅心情。

縣長許淑華親自主持開幕典禮，立委馬文君、游顥，縣議員林儒晹、張秀枝、唐曉棻、蔡孟娥、簡千翔、宋懷琳、林憶如、張婉慈、蔡宗智，以及集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信等貴賓一起將雙主燈正式點亮，現場掌聲雷動，燈海璀璨、人潮湧動，十分熱鬧。

許淑華表示，南投燈會自12年前首次承辦馬年臺灣燈會以來，在歷任縣長努力下，南投燈會已成為國內具規模與口碑的燈會活動；今年燈區共規劃11個特色區域，包括「反應過激的貓暢遊十三鄉鎮」主題燈區、奇幻童趣的「歡樂幻影馬戲團」燈區等，還有水舞劇院、浪漫花海、新春特別演出、毛小孩運動場等多項亮點，且白天可賞花海、體驗立槳，晚上則有不同歌手輪番上陣，開幕之夜即邀請戴愛玲、安心亞、姑慕巴紹等接力開唱，搭配震撼水舞秀與璀璨煙火表演，將現場氣氛推向高潮，民眾也排隊領取縣長親發的「天馬行空」小提燈及小紅包。

許淑華指出，今年年假較長，不少民眾選擇出國，但南投燈會結合全新景點「九九峰氦氣球樂園」，詢問度依然極高，該園區以生態保育、環境共融與永續發展為核心，結合九九峰獨特山勢，推出全台首座繫留式氦氣球，可俯瞰壯麗山川地景。

2月14日至3月8日期間更多活動資訊可上「2026南投燈會官網」、南投旅遊網，或關注「樂旅南投」Facebook粉絲專頁查詢。