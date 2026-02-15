　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山《靈性即生態》新書提出解決生態危機的辦法

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼ 靈鷲山靈性生態。（圖／記者賴賴攝）

▲《靈性即生態：一個修行人眼中的世界》，為傷痕累累的地球，開出回歸本源的靈性解方。（靈鷲山佛教教團提供）

面對氣候異常成為日常、物種滅絕造成的緊迫危機，靈鷲山年前推出重磅著作：《靈性即生態：一個修行人眼中的世界》，透過開山住持心道法師「靈性之眼」，融會《華嚴經》「一即一切，一切即一」宇宙觀，提出「地球是生命共同體」、「生態危機即靈性危機」見解，期盼透過「靈性覺醒新生活運動」，導正失衡的人心，為傷痕累累的地球，開出回歸本源的靈性解方。

《靈性即生態》由「生命和平大學籌備處」策劃，靈性生態研究發展中心彙整，詳盡記錄心道法師多年來對地球生態的深度觀察，書中精確點破：當前的生態浩劫，本質上是一場「靈性危機」，喚醒人心回歸靈性、反思生態、尊重生命的價值，重建人與自然和諧共生，才是地球永續的治本之道，也是解決全球生態倫理困局的關鍵。

心道法師主張，地球是一個由無數生命交織而成的網絡，萬物根源於靈性，靈性與生態本為一體，彼此是平等、分享的夥伴關係。書中更引入當代科學視角提出「細胞比喻」，指出地球生態是一個完整的生命體，各物種就像身體裡的「細胞」，雖各司其職卻彼此多元共生、互濟共存，人類破壞生態如同傷害自身的細胞，終將導致天地失序。

靈性危機治本之道：心和平、回歸靈性、尊重生命

「心和平，世界就和平；唯有地球永續，人類才能永續。」心道法師強調，生態失衡的根源是靈性出了問題，這一切衝突與災難的源頭，來自於人類內心貪執與混亂迷失，造成與自然的集體疏離，唯有人心覺醒，才能避開毀滅性的浩劫。

《靈性即生態》不僅提供靈性實踐理論，更是一本行動指南，書中分享心道法師從塚間苦行，到推動世界宗教博物館、生命和平大學的生命歷程，系統性提出「六項生活原則」（一心、二愛、三好、四給、五德、六度）與「愛地球九大生活主張」（寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化），引導大眾落實友善地球的靈性生活。

宗博館到生命和平大學　打造跨宗教全球生態倫理平台

「沒有宗教間的和平，就沒有世界的和平。」35年前，心道法師投入跨宗教對話，促成不同信仰彼此傾聽、理解與合作。透過世界宗教博物館與生命和平大學（University for Life and Peace）的宏大願景，共同推動「全球生態倫理」，培育各領域具備靈性覺醒、生態責任與和平視野的新世代行動者。

書中最動人的篇章，來自最微觀的生命相遇，記錄心道法師與山林萬物—松鼠、螞蟻、甚至一塊大石頭溫柔互動的日常故事，讓人看見「多元共生、相依共存」深刻的生命實相，引領讀者一步步走進靈性生態的世界，重新學習如何與萬物成為夥伴。

位於新北市貢寮區的靈鷲山，歷經42年生態演替，讓自然回到自然，讓生態成為生態本身，顯現生命因相同而和諧，因相異而美麗！覺醒從來不晚，當心念改變，世界就會跟著改變，誠邀大眾共同加入「靈性覺醒新生活運動」，透過集體愛地球的願力與共振，讓受傷的地球重新恢復生機。

▲▼ 靈鷲山靈性生態。（圖／記者賴賴攝）

心道法師與山林萬物溫柔互動的日常故事，體現靈性生態「多元共生、相依共存」深刻的生命實相。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山靈性生態。（圖／記者賴賴攝）

▲靈性生態和諧與宗教和平是一體的，心道法師創立宗教博物館，推出「光在萬物」特展。（靈鷲山佛教教團提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
安歆澐離婚官司進度曝光！
快訊／恐嚇燒死賴清德、王定宇兒　逮到人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山《靈性即生態》新書提出解決生態危機的辦法

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

靈鷲山《靈性即生態》新書提出解決生態危機的辦法

沒聽過就落伍了　當前最夯的永續 3 大關鍵字

作業改超快卻像複製貼上　學生發現老師可能也在用AI批改

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答　竟是「大吉數字」

12星座「過年強運預測」一次看　天秤留意健康、獅子控制支出

年省近萬元醫藥費！研究揭「2睡眠習慣」多活4年　早逝風險降31%

台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆　網揭時間點：要等到這天

春節出國悲劇！30歲陸女濟州機場高架墜落　搶救不治

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭：打開台灣人開關

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

名家熱門新聞

正妹管家入住豪門後兩個女人的戰爭正式開始

找到生態危機的解決辦法了

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

西藏活佛仁波切四處流亡現況

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

五個女人，救不了溥儀性功能障礙

用數學驗證「胸部走光方程式」

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

癱瘓貓當老師　學校沒教的生命課

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

方信引進美國 Michter’s 威士忌

更多熱門

關鍵字：

心道法師.靈性生態

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面