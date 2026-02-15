　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸客年減45％！港人卻瘋飛日本　今年預估暴增4成

▲▼香港國際機場，香港機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大陸遊客大減，但香港人赴日旅遊反而逆勢成長，今年預估增加3到4成。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

受中日對立影響，中國大陸赴日遊客大幅減少，但香港的赴日旅遊預訂量卻在增長，航空公司計劃在櫻花季開通赴日包機。

日經中文網近日披露，在本月1日落幕的香港旅遊博覽會上，銷售赴日旅遊產品的展位前人頭鑽動。香港旅行社一名高管表示，近兩個月的預訂量持續增長，預計今年全年將增長3至4成。

日本政府觀光局（JNTO）統計，去年香港赴日遊客約252萬人次，依國家和地區排名位列第5。香港總人口僅752萬人，「赴日旅遊的存在感極強」。

報導說，在香港，赴日旅遊回頭客眾多。身處競爭激烈、空間狹小的香港，不少人說前往日本心靈獲得治癒，而近年日圓貶值更進一步推高赴日人氣。

受中日對立影響，去年12月中國大陸赴日遊客年減幅度高達45.3%；與此同時，香港遊客則年增1.9%，時隔7個月實現正增長。

日本首相高市早苗去年11月在國會做出「台灣有事」的國會答辯後，北京提醒中國公民暫緩赴日，香港政府隨後也跟進發出出行提醒，但上述香港旅行社高管表示，「對香港人幾乎沒有影響」。

港府以中國人在日本遇襲案件逐漸增多為由發布出行提醒，但一名51歲的公司職員梁先生說「我並不覺得日本治安變差」，並表示「今年計劃去日本旅行兩三次，正在考慮去以前沒去過的地方」。

還有不少人對中國大陸遊客減少表示歡迎。一名28歲的公司職員陳女士正計劃前往沖繩旅遊，「聽說景點人少了，反而更想去日本了」。

中國大陸的航空公司接連縮減或停運日本航線，香港則相反，正加碼布局赴日航班。

旅遊公司在展會介紹，航空公司將配合4月上旬香港公眾假期開通赴日臨時包機，其中大灣區航空計劃開通飛往大阪關西國際機場的航班，香港航空則計劃開通飛往鹿兒島的航班。

報導並提到，經香港國際機場中轉赴日的中國大陸遊客也在增加。日本地方政府相關人士稱，除了中國大陸直飛日本航班減少、便利性下降外，可能直接赴日在心理上也有所顧忌。即使中國加強對日本的對抗姿態，民間交流的意願卻似乎依然強烈。

關鍵字：

高市早苗中日關係日中關係香港

