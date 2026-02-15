除夕財神發紅包！「6生肖」財氣炸裂　專家曝招財4數字

▲2026除夕生肖運勢。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



網搜小組／董美琪報導

2月16日適逢除夕，不少民眾關心自己的新年運勢。塔羅專家小孟老師指出，當天財神方位落在正東方，若有意購買刮刮樂或彩券，可朝住家東側的彩券行試試手氣。此外，鼠、牛、兔、龍、猴、雞被點名為樂透好運生肖，招財數字則為3、4、5、9。

在工作與財運方面，各生肖呈現不同亮點。屬鼠者在業務與服務領域表現積極，精神狀態佳，財運有機會迎來好消息；屬牛者熱情滿滿，偏財能量提升，體力充沛；屬虎者營運規劃順利推進，氣色紅潤。屬兔者在職場容易受到矚目，偏財運不錯；屬龍者學習動力強，購買福袋或小試手氣可能有所收穫；屬蛇者適合研究理財策略，精神狀況穩定。

感情運勢上，屬馬者有望遇見貴人，甚至出現舊情重逢的機會；屬羊者易受到長輩或重要人士青睞，並增加接觸異性的場合；屬猴者不僅職場有升遷機會，表白成功率也高，但需留意作息；屬雞者在競爭中占優勢，可能有意外之財進帳；屬狗者任務完成度高，告白機率提升；屬豬者與同事合作順暢，桃花運漸增，但應避免熬夜。

健康方面，多數生肖狀況穩定，但仍提醒民眾過年期間飲食節制，避免過度攝取糖分或熬夜影響身體機能。專家也建議把握好運時機，同時理性規劃財務，為新的一年開啟好彩頭。