地方 地方焦點

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

▲山老鼠於仁愛鄉山區盜採扁柏漂流木，遭警方逮捕上銬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲山老鼠於仁愛鄉山區盜採扁柏漂流木，遭警方逮捕上銬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子等三人日前涉嫌於仁愛鄉濁水溪河床處盜採珍貴的扁柏漂流木，警方獲報後立即展開追蹤緝捕，最後於奧萬大聯外道路攔下三人駕駛的廂型貨車和贓物木塊，訊後移送法辦。

仁愛警分局指出，於5日中午接獲民眾緊急報案，稱於尖台林道下方、濁水溪河床處，疑似有不法分子大膽利用地形掩護、光天化日下盜採珍貴漂流木；警方獲報後立即聯繫相關單位，於沿線展開巡查並進行攔截圍捕勤務，當日下午4時許r即於奧萬大聯外道路0.3公里處成功鎖定形跡可疑之廂型貨車。

▲山老鼠光天化日下滿載一級扁柏，仁愛分局上演攔截大戲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山老鼠光天化日下滿載一級扁柏，仁愛分局上演攔截大戲。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分局及保七總隊第六大隊隨後透過優勢警力進行前後包抄攔檢，經現場盤查，發現李姓、何姓及潘姓三名男子正利用貨車載運已切成大小不一六塊之木材，準備趁隙逃逸，林業保育署南投分署埔里工作站霧社分站人員到場鑑定後，確認該批木材為國家一級木「扁柏」，價值不斐；全案訊後，依違反《森林法》及竊盜案移送南投地檢署偵辦。

▲山老鼠光天化日下滿載一級扁柏，仁愛分局上演攔截大戲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山老鼠光天化日下滿載一級扁柏，仁愛分局上演攔截大戲。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分局提醒，目前《森林法》已修正加重刑責，盜採山林將面臨鉅額罰金與刑責，籲請民眾切勿以身試法；該分局將持續與林務單位密切合作，加強查緝作為，民眾如發現有可疑盜伐或盜運珍貴林木情形，請即通報相關單位，共同守護山林資源。

02/13 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

