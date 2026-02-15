小當家被畫死！作者崩潰求助AI　最新一話「粒子復活？」網全傻眼

▲小當家輸掉料理對決被賜死，作者還因此苦惱到向AI求助，但最新一話出現超展開。（圖／翻攝自X／小川悦司 中華一番！極21巻2026.3.9.）



網搜小組／董美琪報導

日本經典料理漫畫《中華一番！極》近日再掀話題，最新連載內容出現超展開，讓大批讀者直呼不可思議。作者小川悅司日前曾在社群坦言，自己一時失手把主角「小當家」劉昴星畫到「領便當」，甚至為了後續發展向AI求助，卻始終想不出滿意解法，意外引爆粉絲熱議。

回顧劇情，第182話中，小當家在一場以性命為賭注的料理對決中落敗，隨後被判處死刑。這段情節不僅震撼讀者，也讓創作者陷入兩難。小川悅司在去年12月31日發文透露，2025年適逢作品連載30週年，卻出現主角身亡的走向，讓他相當苦惱，還曾詢問AI「接下來該怎麼寫比較好」，希望得到具體建議，但結果不如預期，最後決定自行尋找突破方式，並宣布暫停連載至2026年1月30日。

休刊後復更的篇章開始鋪陳轉機，第193話與194話接連登場，為高潮發展暖身。到了最新第195話，故事再度急轉直下。設定中，小當家在特殊射線照射下被分解為「粒子」狀態，幾乎化為虛無。宮廷內膳房副主廚「卡卡」隨後舉行儀式，嘗試與中國神話神獸「帝江」溝通，希望召回散落各處的粒子，使其重新凝聚。

結尾畫面顯示，那些微小粒子逐漸聚合出小當家的身形輪廓，彷彿預告主角將以全新形式回歸。不過，目前僅止於輪廓顯現，是否真正復活仍待後續揭曉。

由於情節跨越現實與神話元素，讀者在社群平台上熱烈討論，不少人留言，「根本不是廚師，是法師吧」、「連AI都寫不出這種劇情」、「分子料理不是這樣用的」、「這算人體鍊成嗎？」也有人打趣表示，這次真正實現「分子料理」的概念，只是被分解的對象竟然是廚師本人。

從料理對決到粒子重組，《中華一番！極》以出人意表的發展再度吸引關注。接下來小當家能否「真正重返」舞台，勢必成為讀者最關心的焦點。