中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

▲中和烘爐地傳憾事！8旬翁獨自上山，停車突墜落4樓高邊坡不治。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、董美琪／新北報導

今（15）日適逢小年夜，許多民眾趁著好天氣前往中和知名求財聖地烘爐地南山福德宮參拜、賞櫻，不料上午10時許卻傳出一起墜落意外。一名86歲陳姓老翁獨自騎乘機車上山後，因不明原因從停車場入口處旁圍牆翻落，摔至約4層樓高的下方車道。警消獲報趕抵時，老翁已無生命跡象，經緊急送往雙和醫院搶救，仍於11時許宣告不治。

監視器錄下騎車背影 車鑰匙未拔

根據現場監視器畫面顯示，事發前老翁獨自騎車行經蜿蜒山路，沿途行車狀況看似正常，並無異樣。然而，老翁抵達機車停車場後，並未將車輛停妥於格位內，甚至連機車鑰匙都尚未拔除，隨後便從邊坡墜落。

當時路過的一名40歲蔡姓女子驚見有人倒臥在車道上，嚇得趕緊撥打119求救。消防救護人員到場後，立即對老翁實施心肺復甦術並送醫，可惜最終仍無法挽回生命。

現場圍牆高度僅及腰 警排除外力介入

事發後，中和分局南勢派出所與鑑識人員封鎖現場採證。據了解，案發現場的女兒牆高度並不高，成人站立時高度約僅到腰部位置。警方初步調查發現，現場並無任何打鬥或掙扎痕跡，暫時排除有外力介入的可能性。

家屬悲慟相驗 詳細死因待釐清

死者家屬向警方表示，老翁今早8點多獨自出門，當時並未交代要去哪裡，沒想到竟會發生意外。目前警方已通知家屬完成筆錄，全案將報請新北地檢署檢察官進行相驗，以進一步釐清老翁墜落的確切原因。

警方呼籲，年節期間上下山人潮眾多，行經山區路段或停車場周邊時，務必注意環境安全，避免憾事再次發生。