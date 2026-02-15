車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

圖文／鏡週刊

發生車禍或在山區迷路，如果又遇到手機定位飄移，不僅自己會愈焦急，也會增加搜救難度。「消防神主牌」粉專指出，當民眾在荒郊野外不知所措時，請抬頭看看，路邊的台電電線桿，就是最強定位導航，誤差僅幾公尺，甚至比報地址還準。粉專表示，報案時只要唸出電線桿英文與數字組成的「電力座標」，警消能更快找到你。

手機訊號不穩定位不準 警消不知怎麼找人

由消防員成立的「消防神主牌」粉專近日發文表示，消防員接獲報案，最怕聽到民眾出車禍，卻不知道自己在哪裡。粉專指出，這種情況最常發生在山區、產業道路，或是剛好周圍沒有明顯建築物的鄉下，尤其手機訊號飄忽不定，Google 地圖定位不準，往往造成警消不知從何找起。

電線桿「電力座標」 由一串數字組成

遇到這樣的情形，粉專提供一個方法，「請抬頭看看，那個站在路邊默默無語的『電線桿』，就是你最強的定位導航」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，台灣的電力系統鋪設非常密集，每一根台電的電線桿，甚至變電箱上，都有一塊藍白色的鐵牌，或是噴漆寫著一串數字，那是「電力座標」，通常由9碼或11碼的英文與數字組成（例如：H1234 GE56）。

誤差僅幾公尺 台電獨有經緯編碼系統

「它的精準度非常高，誤差通常只有幾公尺。」粉專解釋，這串數字是台電獨有的經緯度編碼系統，「當你撥打119時，只要冷靜地唸出牌子上的這串號碼，勤務中心的電腦系統就能立刻轉換成地圖上的確切位置。」

昂後粉專提到，民眾如果不確定哪一串數字才是座標，可以全都唸出來，消防局勤務中心會過濾正確的座標資訊。



更多鏡週刊報導

說好的空城呢？台北妹過年「清幽夢碎」街上仍擠爆 網揭時間點：要等到這天

日本正妹來台吃鍋貼！夢幻網美照瘋傳 網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

過年放炮必看！北市河濱「全禁」違規罰6千 新北開放「這7處」限時施放