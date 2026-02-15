　
小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

▲▼台南六合境大埔福德祠，台南財神廟，求財運，發財金，過年走春，過年求財，招財錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小年夜被視為迎接新年的前哨站。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者曾羿翔／綜合報導

今晚就是俗稱的「小年夜」！命理師楊登嵙指出，小年夜在傳統習俗中，是整理環境、採買年貨的重要時刻，被視為迎接新年的前哨站。在除夕來臨前，這一天象徵與舊歲道別、為新年揭開序幕，同時也承載著對來年順遂平安的期盼。不過，民俗上仍有一些禁忌與開運方式值得留意。

小年夜六項禁忌

一、避免殺生
傳統觀念認為小年夜宜心存善念，不宜殺生，以順應天地好生之德。

二、祭拜不宜葷食
當天祭拜以甜點或水果為主，盡量不準備葷食，讓眾靈休養生息，象徵來年平安順利、遠離小人。

三、切勿爭吵
小年夜應維持和氣，避免爭執或責罵孩子，以免把口角是非帶入新的一年。

四、忌「搗蒜」
由於「蒜」與「算」同音，有「倒算」之意，民俗認為當天不宜搗蒜，以免影響財運窮整年。

五、少穿黑灰色衣物
小年夜有如小過年，穿著宜明亮喜氣，避免過於暗沉的色系，以象徵來年前景光明。

六、避開不吉字樣
衣物上盡量不要出現負面或不祥文字，免得影響新年運勢。

小年夜五種開運方式

一、吃餃子
餃子外形像元寶，被視為招財象徵，小年夜享用有財運亨通之意。

二、吃長年菜
長年菜代表長壽與健康，寓意來年平安長久。

三、吃蘿蔔糕
蘿蔔糕有「好彩頭」的吉祥含義，象徵好運到來。

四、穿亮色服裝
選擇鮮豔或明亮的衣服，增添喜氣，也代表迎新納福。

五、修剪頭髮
除了居家大掃除外，也可趁小年夜整理儀容，象徵煥然一新、以最佳狀態迎接新年。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

