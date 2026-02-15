小琉球女潛水教練失聯20天成乾屍！遺體漂至佳樂水被尋獲

▲ 一名潛水教練1月23日於大福漁港附近自由潛水失蹤。（資料照／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、柯振中／屏東報導

日前在小琉球大福漁港附近，自由潛水失蹤的45歲女潛水教練，歷經20多天搜尋，2月15日在屏東滿州佳樂水海岸被發現擱淺岸邊、已明顯死亡成乾屍，警方已通知家屬前往確認身分。

1月23日獨自潛水後失聯

根據調查，消防單位1月23日20時56分受理報案，指琉球鄉大福漁港附近發生自由潛水失蹤案。報案人表示，45歲妻子當日上午10時許獨自下水潛水後失聯。消防局隨即派遣琉球分隊3車1艇5人及22名義消，配合海巡署人員展開搜救，當晚搜尋未果。1月24日上午再出動4車5人1艇及22名義消持續搜救，但仍未尋獲。

▲ 一名潛水教練1月23日於大福漁港附近自由潛水失蹤。（資料照／記者陳崑福翻攝）



據了解，女子當天早上曾向家人表示天氣良好、適合潛水，隨後獨自前往海域活動。期間曾有漁船目擊身影，但並未看到求救動作，後來也傳出有漁船在枋寮海域發現疑似身影。

佳樂水岸邊發現遺體

最新消息指出，失蹤女子今於滿州佳樂水風景區被發現擱淺岸邊。消防人員歷經約3小時，才將人員自岸際搬運上岸。滿州分駐所表示，發現其潛水衣上繡有姓名，與琉球失蹤潛水客資料相符，目前已通知家屬前來指認確認。

之所以會發現，是因為滿州鄉民15日凌晨到海邊撿拾螺子時聞到惡臭，尋氣味查看疑似發現浮屍，於是趕緊向消防局報案。消防局人員15日上午8點集結出發，抵達報案地點時，發現遺體已成乾屍。

黑潮影響漂流方向

相關單位研判，受黑潮洋流影響，遺體可能自台灣海峽海域一路漂流至滿州太平洋海域。從1月23日失蹤至2月15日尋獲，已逾20天。