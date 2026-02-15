二寶媽生完就偷吃！哺乳期約小王「邊餵邊X」　工程師尪一看崩潰

▲一名育有2名子女的女子偷吃小王，丈夫一看崩潰。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

苗栗一名女子小露（化名）2022年間與丈夫小綠（化名）結婚，婚後育有2名子女，怎料她在婚姻期間與男子龍哥（化名）有染，甚至產後立即偷吃，還詢問「不是只想X孕婦」等話語，氣得小綠告上法院。苗栗地院法官審理後，判龍哥須賠36萬元，全案仍可上訴。

明知已婚仍交往 發展不倫關係

根據判決書內容，小綠是某科技公司的工程師，2022年間與小露結婚，並且育有2名子女。怎料龍哥明知小露已婚的身分，仍舊從2023年開始與小露發展出不倫關係。

對話紀錄露骨 丈夫崩潰提告

龍哥除了與小露發生性行為以外，還玩起主僕遊戲，更是討論在哺乳期間發生性行為，小露還詢問龍哥「你不是只想X孕婦哦」、「我餵奶你在旁邊XX唷」，鹹溼的對話讓小綠相當崩潰，決定將龍哥告上法院。

法院衡量身分經濟 判賠36萬元

由於對話紀錄證據明確，苗栗地院法官審酌全案情況，考量小綠是某公司的工程師、龍哥是某電信行的門市人員，衡量雙方的經濟狀況、社會地位等條件後，判龍哥須賠36萬元，超出的部分不應准許，全案仍可上訴。