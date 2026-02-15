　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

真吞火不是特效！鄭運鵬尾牙「表演吞火」　全場看傻：董事長太拚

▲▼前立委鄭運鵬接任台灣世曦董事長後，在公司尾牙親自表演吞火，震撼全場。（圖／翻攝自Threads／niceponpon0602）

▲前立委鄭運鵬接任台灣世曦董事長後，在公司尾牙親自表演吞火，震撼全場。（圖／翻攝自Threads／niceponpon0602，下同）

記者董美琪／綜合報導

前民進黨立委鄭運鵬卸任後，於去年7月接任交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」董事長。他曾提到自己是土木系出身，「畢業30年重新回到本行」，外界對他的表現頗為關注。近日適逢農曆年前尾牙旺季，各企業陸續舉辦年終餐會，沒想到他竟在公司尾牙上親自上陣演出「吞火」，畫面曝光後掀起熱議。

鄭運鵬13日在社群平台分享當晚片段，表示為了祝賀公司業績長紅、員工士氣高昂，他決定準備一段特別演出。他在台上先向眾人強調，「這是真實表演，不是AI特效，董事長本人親自上場，而且會注意安全。」同時也不忘提醒「小朋友不要模仿、不要玩火」。他還笑說晚點還要繼續抽出16萬元、20萬元的獎項，先替尾牙暖場。

影片中，他摘下眼鏡後接過點燃的火把，看到火勢猛烈時一度愣住，忍不住詢問工作人員：「不是說火會小一點嗎？」現場有人打趣回應：「董事長要有勇氣吧！」他苦笑直呼「這有點硬」，做足心理建設後，才在眾人注視下把火焰含入口中，完成動作後再鎮定取出，瞬間全場歡呼。他最後深深一鞠躬，氣氛緊張又帶點幽默。

▲▼前立委鄭運鵬接任台灣世曦董事長後，在公司尾牙親自表演吞火，震撼全場。（圖／翻攝自Threads／niceponpon0602）

事後他也在貼文寫道，世曦營運表現已在同業中名列前茅，摸彩規模年年創新高，「董事長實在拿不出更厲害的了，就用吞火祝賀吧！」霸氣發言再添話題。

影片曝光後，大批網友湧入留言區，驚呼連連，反應相當直接：「什麼意思！！太強」「窩看了什麼」「水啦！哈哈哈哈」「又來！」「真的表演一次就好，怕怕」「現在董事長這麼難當？？！！」「你贏了」「當董事長當到壓力這麼大嗎」「以為借位，真吞啊！」不少人直呼「現在董事長好競爭」，也有人笑稱「別人的董事長都比較會玩」。

相關新聞

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，前立委鄭運鵬今（4日）開轟，中華民國立法院不能接受擁有美國的雙重國籍，更何況是中華人民共和國國籍，中華人民共和國的成立，就是要推翻中華民國的存在，講什麼憲法解釋都是狗屁，中華民國憲法裡面也沒有「中國」這兩個字。

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

中國恐學美國閃電出兵？　鄭運鵬點破差異：沒必要嚇自己

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

測速照相很密集！民代不發聲？鄭運鵬曝真相

測速照相很密集！民代不發聲？鄭運鵬曝真相

