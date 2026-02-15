　
銀翼下的溫柔擺渡人　十大隊C-130H每逢春節樂疏運

軍聞社／記者林庭暉屏東15日電

每年農曆春節是國人最重要的團圓時刻，當家家戶戶圍爐慶祝時，空軍第六混合聯隊第十空運大隊的C-130H運輸機，可能正穿梭在臺海空域，執行「春節疏運」任務。這群平日肩負戰術空投、人工造雨及傷患後送等任務的「空中大力士」，春節期間將化身為溫柔的擺渡人，以專業的飛行技術與熱忱的服務精神，協助克服外離島天候與航班限制，確保每一位離鄉背井的民眾，都能平安返抵家門。 　

空軍第六聯隊指出，每年的春節疏運任務，皆是依據民航局向國防部的申請需求啟動。聯隊在春節前夕便會預先排定留守編組，一旦接獲命令，即刻依令前往金門、馬祖、澎湖等外離島執行任務 。 　

第十空運大隊輔導長林中校表示，C-130H屬於戰術運輸機，平時訓練涵蓋大坡度、大仰角的戰術動作；但執行疏運任務時，全體機組員均會力求「柔和」，從地面滑行、起飛仰角到空中轉彎，只為提供民眾平穩舒適的飛行體驗。 　

除了飛行操作的調整之外，機艙內的配置亦展現了國軍「愛民助民」的細膩心思。第十空運大隊101中隊機工長莊士官長說明，依據任務特性，機組人員會改裝、增設或調整貨艙座椅，不僅為了人員疏運；天候不穩時，更會加強裝備固定並時刻提醒乘客繫緊安全帶，確保飛行全程的安全與舒適。 　

值得一提的是，第十空運大隊去年榮獲行政院頒發「政府服務獎」殊榮，不僅是國家對於十大隊勤訓精練的肯定，也代表國軍守護、愛護民眾的榮耀篇章。未來，除了各項戰備演訓之外，十大隊也會隨時做好支援國家與服務民眾的準備，成為國人堅實的後盾。

