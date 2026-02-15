快訊／宜蘭炸彈客「包裹炸傷姊弟」　檢方複訊後聲請羈押禁見

▲宜蘭包裹爆炸案，吳姓犯嫌落網。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、柯振中／宜蘭報導

宜蘭市黎明路一處民宅14日上午發生包裹爆炸案，造成洪姓姊弟受傷送醫。檢警成立專案小組火速偵辦，當晚拘提63歲吳姓男子到案，訊後依殺人未遂等罪嫌聲請羈押禁見，全案持續擴大偵辦中。

拆包裹突爆炸 2人受傷

警方指出，14日上午11時許接獲報案，指該民宅發生爆炸。到場發現70歲及66歲洪姓姊弟受傷，隨即送往陽大醫院治療，其中弟弟胸口遭鐵片刺入，傷勢較重。鑑識人員採證發現現場留有可疑線板、牆面黑色痕跡及火藥成分，研判包裹內含爆裂物，疑以機械結構拉動引線引爆；目前已排除電路線板與爆裂物直接關聯。

連夜攻堅拘提嫌犯

專案小組調閱監視器並清查被害人交往關係，鎖定住在頭城鎮頭濱路一段貨櫃屋的吳姓男子。14日深夜持搜索票前往攻堅，當場拘提到案，並查扣手機、監視器主機、電線、繼電器及相關電工用具等證物。

疑投資糾紛挾怨報復

據了解，吳男疑與洪姓姊姊之子朱男有39萬元投資糾紛，曾提告詐欺後雙方斷聯。警方初步研判吳男疑挾怨於12日凌晨前往放置爆裂物，卻誤傷家屬。警詢後依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

檢方聲請羈押禁見

宜蘭地檢署表示，案發後即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，由王以文檢察長督導、林永檢察官專責偵辦，整合檢警全力追緝。經訊問認吳姓犯嫌涉犯刑法殺人未遂、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有滅證及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押禁見，後續將持續擴大清查，依法究辦。