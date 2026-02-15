91歲再當爸！娶39歲妻迎第7胎　爽喊「只要有愛就夠」

▲91歲的皮耶薩布萊與39歲妻子迎來第7名子女。（圖／翻攝自X，@ImpactMediaFR）

圖文／CTWANT

法國一名現年91歲的男子皮耶薩布萊（Pierre Sablé）近日再度成為父親，迎來第7名子女。這名定居於東比利牛斯省、鄰近佩皮尼昂地區的高齡父親，目前與39歲妻子共同生活，女兒路易莎瑪麗亞（Louisa Maria）已6個月大，消息曝光後在網路引發廣泛討論。

根據法國媒體《France Live》報導，皮耶薩布萊共有7名子女，且每名孩子皆來自不同伴侶。此次高齡得女，使他在當地引發熱議。對於外界關注，他直言：「或許有人覺得很特別，但那不是我的問題。我只是活著。」他強調，自己的人生選擇無須向他人交代。

儘管已屆91歲高齡，皮耶薩布萊仍維持活躍生活。他自稱是少數能在這個年紀參與越野跑與長跑活動的人，也持續打理自家土地與產業，「就像年輕20歲一樣」，並表示自己並不覺得老。談到高齡當父親的話題，薩布萊也幽默提及曾在79歲迎來孩子的美國影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。他笑稱，若有機會想對對方說「你被我超越了」，語氣帶著玩笑意味。

至於39歲的妻子也公開表示支持丈夫，形容他是「非常好的父親，也是很好的伴侶」，並坦言雖然情況可能讓人感到意外，但她對現況感到幸福。艾莎透露，她在第一段婚姻未能如願生育，一直希望成為母親。兩人因滑雪相識，逐漸發展感情，並於2023年結婚。皮耶薩布萊也表示，只要有愛，年齡並非問題。

不過，消息在社群平台上引起兩極聲音。部分網友質疑高齡生育的責任問題，認為孩子可能過早面臨失去父親的風險，也有人揣測背後是否涉及經濟因素。但皮耶薩布萊指出，「所有認識我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解釋」，強調家人正以平靜態度迎接新生命，並相信能提供穩定成長環境。隨著女兒誕生，這位高齡父親再度成為媒體焦點，也引發外界對高齡生育與家庭型態的討論。

