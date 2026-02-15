小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

▲小年夜台南傳統市場湧入採買人潮，年節氣氛濃厚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



小年夜一早，台南各傳統市場湧現採買人潮，年節氛圍熱鬧升溫。民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃15日清晨偕同市議員陳碧玉、李偉智、陳秋萍，前往新市、新化及永康崑山市場拜年，攜財神爺沿途發送「一元復始紅包」與「幸福煎餅」，吸引不少民眾圍觀排隊，現場洋溢濃濃春節喜氣。



清晨市場攤位前人聲鼎沸，不少攤商早已認出陳亭妃身影，高喊「新年快樂」，也有民眾提著年貨袋上前合照。排隊人龍沿著攤位一路延伸，攤商忙著做生意之餘仍抽空握手寒暄。有長輩笑說「這樣才像過年」，也有年輕爸媽帶著孩子排隊領紅包，直呼「討個好彩頭」。財神現身時，更引來一陣歡呼聲，市場買氣與人潮同步升溫。



陳亭妃表示，傳統市場最能感受城市溫度，尤其過年前夕，民眾對景氣與生活的感受最為直接。她希望在小年夜走進市場，把祝福親手送到大家手上，也向辛苦一整年的攤商與市民拜早年，祝福大家新的一年「馬上平安、馬上幸福」，也期盼台南在新的一年更熱絡、更有活力。



她指出，過年前夕正是觀察城市景氣與民生溫度的重要時刻，看到市場人潮與買氣逐漸升溫，讓她對台南新年經濟更有信心。下午行程將續往崇義與後甲黃昏市場拜年，持續把祝福送進每個家庭，為台南春節揭開溫暖而熱鬧的序幕。