除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

▲國道車禍造成回堵塞車。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

明天（16日）為除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的1.1倍，國道將有9處易塞路段，國5南下路段預估可能連塞5小時。

今日小年夜下午國道還有一波車潮，壅塞路段包括國1南向湖口服務區至新竹、國3南向新竹系統至香山，其餘路段大致順暢。

國道下午也發生車禍回堵，下午2時34分國3南向194.4公里處2輛小客車追撞，占用外車道，造成後方車流回堵3公里；下午2時52分於國3南向霧峰入口處發生7輛小客車追撞事故，後方車流回堵1公里；下午3時48分於國1高架南向70.4公里處發生1大客車及2輛小客車追撞，後方車流回堵1公里。

明日為除夕，高公局預估國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均93百萬車公里相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。

高公局預判明天國道有9處易塞路段，包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。高公局建議，南向用路人可下午時段出發，節省行車時間。

明日除夕國道實施疏導措施，包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼除夕國道疏運措施。（圖／高公局提供）