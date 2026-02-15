日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

▲日本知名Cosplayer來台吃八方雲集。（翻攝自abab_abab_0／Threads）

圖文／鏡週刊

日本一名正妹Cosplayer日前來台旅遊，透過社群分享美照，其中她貼出在店裡端鍋貼、喝手搖飲照片，網友紛紛誤以為是在網美咖啡店，直到仔細一看才發現竟然是八方雲集，驚呼表示，「認真沒想過八方可以拍成這樣」、「有心，八方也會是咖啡廳」、「請不要把八方拍成我吃不起的樣子」，該則貼文瀏覽次數已破170萬。

這名日本正妹「こがちゃんちゃん」，以 Cosplay、插畫以及獨特的世界觀在 Z 世代中擁有極高人氣，她日前來台旅遊，透過Threads平台分享用餐照片，只見她端起一盤鍋貼，桌上擺了酸辣湯和手搖飲，但氣氛像極了網美咖啡館，網友仔細一看，原來是台灣人常吃的八方雲集。

貼文引起熱議，台灣網友驚訝，原來餃子館可以拍成咖啡館，「那盤鍋貼看起來有3、4百的價值」、「請不要把八方拍成我吃不起的樣子」、「有心，八方也會是咖啡廳」、「放大要看什麼甜點結果是鍋貼」、「認真沒想過八方可以拍成這樣，果然顏值最影響照片」、「八方雲集拍得像網美店」、「八方被妳拍成像鼎泰豐」。

也有網友自嘲，「我就算去網美店，拍起來也像在路邊攤，現在總算明白了」、「我終於釐清為什麼我去網美店看起來不像去網紅店的問題了」。



