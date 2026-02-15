　
除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」　初四水氣再增

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面和東北季風增強，除夕和初一雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面明天除夕上午抵達台灣北部，東北季風增強，北部和東半部轉為有雨，北海岸下午有較大雨勢，除夕和初一雨區最大，初二水氣減少，這波東北季風最低溫時間點落在初一和初二，初四水氣再增多，北東降雨轉為明顯。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天將有一道鋒面通過，上午鋒面抵達台灣北部地區，北部開始轉為局部短暫陣雨，東半部也陸續轉為有局部降雨，明天與初一桃園以北、宜蘭、花蓮降雨範圍較大，容易降雨，明天鋒面通過後東北季風增強，基隆北海岸在下半天也有迎風面較大雨勢。

初二水氣減少，劉沛滕說明，基隆北海岸、大台北東側、東半部、恆春半島有迎風面降雨，不過水氣略少；初三水氣更少，降雨區縮減為花東、恆春半島。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過劉沛滕表示，初四水氣增多，大台北、東半部降雨稍微明顯，北部山區也有降雨趨勢；初五、初六降雨區縮小，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，劉沛滕指出，明天鋒面通過、東北季風增強，北部將先降溫，溫度約20到21度，其他包括東部、中部高溫約23到27度，南部白天27到30度，由於東北季風由北往南，南北溫差大，明晚在東北季風影響下各地轉涼。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕提醒，這波東北季風比較低溫時間點出現在初一、初二，北台灣整天偏涼，高溫約18到19度，北部不會超過20度，中南部天氣則影響不大，大致多雲到晴、可見陽光，白天溫度約24到26度，不過早晚偏涼，初三之後溫度將回溫。

此外，劉沛滕表示，中部以北今天晚上留意濃霧影響至明天清晨、上午，南部明天清晨也要留意起霧狀況，氣象署也持續對馬祖發布濃霧特報，金門明天上午也要留意濃霧影響。

▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼春節天氣。（圖／氣象署提供）

