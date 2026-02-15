快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

▲南消東門分隊舉辦快閃防火宣導活動，吸引親子踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為強化社區防火觀念、提升家庭安全意識，台南市政府消防局第七大隊東門消防分隊2月15日舉辦「快閃防火宣導」活動，透過互動體驗與實作教學，吸引眾多家長與小朋友踴躍參加。現場氣氛熱絡，民眾在輕鬆歡樂的氛圍中學習防火知識，為新春增添一堂安全必修課。



活動中，宣導人員以生動活潑方式介紹住宅用火災警報器（住警器）的功能與作動原理，並現場示範警報聲響，強調「早期警示、及時避難」的重要性。透過實際演示與問答互動，讓家長與孩子更清楚住警器在火災初期所扮演的關鍵角色。



現場也安排滅火器操作體驗，由消防人員指導民眾實際演練，學習初期火災應變與正確滅火步驟。不少家長表示，孩子透過親眼所見與實際操作，比單純聽講更有感，也更能記住防火重點。



活動最受歡迎的橋段，莫過於換上迷你消防衣、登上雲梯車拍照體驗。小朋友在消防人員陪同下，化身「小小消防員」，學習簡單出勤動作，近距離感受消防工作的專業與辛勞。活動尾聲，參與的小小消防員還獲贈消防主題桌遊一份，把防火知識帶回家與家人共享，延續學習樂趣。



第七大隊大隊長石家源表示，本次活動以親切互動與體驗學習為核心，成功吸引社區民眾主動參與，真正達到寓教於樂的效果。看到孩子們穿上消防衣、登上雲梯車的那一刻，就是宣導工作最有價值的瞬間。



消防局長楊宗林也肯定東門分隊的創新作法，指出透過互動模式讓防火教育深入民心，未來將持續推廣住警器安裝政策，守護每一個家庭。



市長黃偉哲表示，社區安全是城市幸福的基礎，這類親民活動值得推廣，讓台南成為全台最安全、最宜居的城市。

消防局提醒，春節期間家戶用火頻繁，務必落實「住警器裝一個，全家平安多一層」的觀念，定期檢測警報器功能，並注意廚房與神明廳等火源安全。安全不是口號，而是每天都要實踐的習慣。從一顆住警器開始，為家多加一道守護。