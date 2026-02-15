　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢後悔了：再多存款也沒用

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲天天喝汽水，男子被迫接受截肢。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞義肢製造商發布影片分享求助者截肢的原因，其中有不少人表明，是因為經常飲用含糖飲料，例如能量飲料、汽水等，而罹患糖尿病。就有男子是因為天天都要喝汽水，甚至還會加煉乳，後來罹患糖尿病，最終截肢。

@kedidi_kakipalsu Paling Champion bila semua minuman campur susu.Kedua dua kaki kena potong???? #diabetesawareness #kedidikakipalsu #bantuankakipalsu ♬ original sound - kedidikakipalsu

中國報1月引述當地義肢製造商Kedidi Kaki Palsu所發布的影片指出，一名男子每晚出門都要點杯汽水加煉乳，「不是上癮，但真的很好喝，所以每晚都會點一樣的飲料」，後來罹患糖尿病需要截肢，起初還捨不得動手術，但最終別無選擇。

類似案例先前就曾發生過。根據星洲網2023年報導，一名男子天天喝汽水，有時一天會喝上2瓶，「那時身體沒有殘缺，雙腳都還在，汽水真的很好喝，放鹽與煉乳更好喝」，汽水喝上癮的人會常常覺得口腔與喉嚨乾澀，且灌白開水都無法解渴，必須要喝甜的飲料才會感到舒服，最終淪落到雙腳被截肢，只能在輪椅上度過餘生，後悔莫及。

他稱，直到病了之後才知道銀行有再多存款也沒用，「雙腳沒了、視力模糊，你還能用這些錢做什麼呢？」

另外，女子慕斯麗哈不到20歲就被診斷出糖尿病，並於27歲那年截肢，過著坐輪椅的生活。她認為，除了遺傳因素，之所以罹患糖尿病可能與從小愛吃甜食與零食有關。

@kedidi_kakipalsu Replying to @???? ???????????????????????????????????????? ???? Peringatan untuk diri admin juga.Pakcik Solih kongsi tabiat dia masa bekerja dulu #diabetes #amputasi #infokesihatan #diabetesawareness ♬ original sound - kedidikakipalsu
@kedidi_kakipalsu Puan Muslihah umur 29 potong kaki dah 2 tahun.Semoga kaki palsu tajaan #prubsnprihatin ini dapat membantu beliau.Amin #misibantuankakipalsu #mobilityislife #kedidikakipalsu #kakipalsupercuma #pahang ♬ original sound - kedidikakipalsu
天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢後悔了：再多存款也沒用

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢後悔了：再多存款也沒用

天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢後悔了：再多存款也沒用

2台灣人在柬埔寨被抓　搜出毒品

皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

