美容院除毛遭性侵！台中男崩潰傳訊：你還是吃掉我了…判決大逆轉

記者曾羿翔／綜合報導

台中市一名在美容工作室擔任除毛師的男子阿強（化名），遭顧客阿偉（化名）指控在除毛過程中違反意願以手及口進行性行為，被依強制性交罪起訴。不過，法院審理後認為證據未達排除合理懷疑程度，判決被告無罪。

判決指出，案發日上午，阿偉前往台中某美容工作室進行臀部及私密處除毛。檢方主張，除毛結束後，阿強為拍攝作品照，先以手套協助告訴人勃起，隨後壓制其雙手進行性行為，屬強制性交。

被告認有性行為 否認違反意願

阿強坦承有以手套觸碰及口交等行為，但否認違反對方意願，辯稱拍照與相關行為均經對方同意，且對方是在過程後段才表示不要，他隨即停止，並未壓制。

告訴人證詞前後矛盾 錄影未見掙扎

法院指出，阿偉歷次證述在是否同意拍照、何時拒絕、是否遭壓制及射精時間等關鍵情節上前後不一，存在明顯矛盾。經勘驗現場錄影畫面，雙方拍攝過程中有對話互動，畫面穩定，未見偷拍或明顯掙扎情形。

IG對話成關鍵 雙方認知存落差

此外，雙方事後在通訊軟體的對話內容亦成為審酌重點。對話中，阿強曾表示：「但你沒推開，我想說應該沒有要出來，只是在開玩笑，結果就出來了」、「事後我也覺得很不可思議」。阿偉則回應「你還是吃掉我了…」、「你有喜歡強X的情節癖好喔」等語。法院認為，相關對話內容顯示雙方對當下情況的認知與感受存在落差，且難以單憑對話即認定被告在明確拒絕後仍強行為之。

證據未達無合理懷疑 依法判無罪

法院強調，刑事案件須達無合理懷疑程度，方得認定有罪。本案證據尚不足以證明被告具備強制性交之主觀犯意，亦無法排除雙方屬合意行為的可能性。基於無罪推定原則，最終判決被告無罪。全案仍可依法提起上訴。



