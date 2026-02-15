　
國際

美1保健品疑遭沙門氏菌污染！已3人住院　業者急召回：立即丟棄

藥,藥物。（圖／達志／示意圖）

▲廠商Ambrosia Brands LLC緊急召回Rosabella辣木膠囊產品。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

美國保健品「Rosabella辣木膠囊」疑遭沙門氏菌污染，已釀成7人感染、3人住院，廠商Ambrosia Brands LLC已於13日緊急召回多批產品。美國疾病管制與預防中心（CDC）及食品藥物管理局（FDA）正追查感染源頭。

Newsweek報導，主要受影響的產品主要透過公司官網及TikTok Shop販售，包裝產品為白色塑膠瓶裝、綠色標籤的Rosabella辣木膠囊，保存期限標示為2027年，所有庫存編號(SKU)以1356開頭、且批號結尾為-1或-2的產品均在召回範圍。

FDA警告，這款保健品可能對年幼孩童、年長者及免疫力低下族群造成嚴重甚至致命的感染，即使是健康成人，也可能出現發燒、嘔吐、腹痛及帶血腹瀉等症狀。

然而廠商也表示，已發現產品遭未經授權第三方在eBay、Shein等平台轉售，呼籲消費者無論購買管道都應檢查產品批號，並要求購買相關批號產品的消費者立即丟棄，切勿食用、販售或供應。

Ambrosia Brands LLC發出聲明表示，「我們持續與FDA密切合作調查沙門氏菌疫情與Rosabella辣木膠囊的可能關聯。我們已停止使用、採購相關批次的辣木葉原料供應商的所有原物料。我們高度重視此事，並為造成顧客的不便與擔憂致歉」。

辣木原產於印度北部與東非，在草本醫學中已有數千年歷史，辣木樹含有近30種維生素、超過40種抗氧化物質。營養師霍普利（Kelly Hopley）先前接受訪問時曾提到，辣木因其營養成分而被稱為奇蹟之樹，維生素C含量是柳橙的7倍，富含鈣、鐵、鎂和鉀等礦物質。

02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／賴清德小年夜發表春節談話！
快訊／臉部爆血...簡祐哲鼻樑斷了！　洪志善說不樂觀
過年「雨區擴大」時間曝！　鋒面掃過
刮刮樂怎選　專家點名「這款」：CP值最高

美1保健品疑遭沙門氏菌污染！已3人住院　業者急召回：立即丟棄

沙門氏菌辣木膠囊保健品北美要聞

