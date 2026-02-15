列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

▲台鐵訂定列車軔機故障降速和停開門檻規定。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

2018年台鐵普悠瑪號超速出軌，該車當時風泵異常影響軔機系統，司機員疲於排除，台鐵司機員爆料，台鐵公布「軔機故障限制運轉規定」，軔機故障車軸要超過1/4才能停駛，未達門檻得降速強開，質疑為何不直接停開。台鐵表示，列車軔機採兩倍以上容量設計，正常下僅需使用1/2，相關規定不影響列車運轉。

普悠瑪號事故後，台鐵曾訂定「列車出庫機車車輛異常影響程度分級處理」，列了近40種列車出庫時若出現的異常情形及處置規定，其中主風泵出現異常、軔機不鬆軔、電器設備冒煙、ATP故障等，若處置仍無法排除就要更換機車或編組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過近期公布車輛軔機故障限制運轉速度作業規定，訂定降速和停駛規定，其中軔機故障車軸佔該車全部車軸比例1/16以下時，依速限時速減5公里行駛、故障比例約1/16至1/8以下依速限降速10公里、故障1/8至1/4以下時，降速20公里。

一旦軔機故障車軸超過全部1/4時才能停止使用，但若有緊急狀況不在此限，讓司機員質疑軔機故障卻可強行開行，要等到1/4故障才能停開，為何不直接停開和更換編組。

對此，台鐵公司說明，台鐵列車軔機之主風泵係依車輛運轉需求，以兩倍以上容量設計，採「一用一備」配置。以900型列車為例，平時僅需啟用其中一套主風泵，即可滿足列車運轉所需；系統並設定於隔日自動切換啟用另一套設備，透過輪替運轉機制，平均設備使用時數，以有效延長整體使用壽命。

台鐵進一步指出，在正常情況下僅需使用二分之一之設備容量，如遇主風泵發生異常，亦可即時切換至備用系統持續供氣，確保列車運轉不受影響，並避免因臨時更換編組或停駛而影響旅客行程。

此外，台鐵表示，一列車發生軔機異常時，若是第一車或最後一車，則只能隔離單一個轉向架，若是全列車的中間車異常，則只能隔離一輛車，其餘車輛都正常時，方可正常使用。以上事項均有明確規定，以確保行車安全。

針對車輛故障情形，台鐵強調，台鐵透過車輛維修管理系統（MMIS）進行登錄列管，依規定派員進行檢查與修復作業，以確保設備恢復最佳狀態，維持行車安全與服務品質。