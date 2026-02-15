　
過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴：沒理由聚一起了

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲阿公阿嬤不在了，過年也感到沒年味。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

長輩是過年的核心人物，牽動整個家族的凝聚力！一名網友感慨，小時候期待團圓與熱鬧，但隨著阿公阿嬤年紀大、生病或離開，家裡一年比一年沒有過年的感覺，如今甚至只剩例行公事般的聚餐。貼文引發共鳴，「過年只是一個需要包紅包的長假而已」、「阿嬤不在了...也沒有理由聚在一起了」。

一名網友在Threads感嘆，小時候最期待的就是過年，家族齊聚一堂，廚房總是熱氣蒸騰，長輩忙進忙出，小孩則在客廳奔跑嬉鬧，電視播放賀歲節目，空氣中瀰漫著年菜香與紅包的喜悅。

但隨著時間推移，長輩身體不如從前，甚至有人已經離開，團圓桌上的空位越來越多，氣氛也悄悄改變。這讓原PO不禁感嘆，過年到了，反而沒有像以前那麼期待，大家是否也有一樣的感覺呢？

長大後才懂！網嘆：原來過年是長輩撐起來的

文章曝光後，萬名網友紛紛點頭認同，「結婚後才知道，小時候的年味，都是媽媽犧牲自己換來的」、「阿嬤已經走了！鄉下老家已成廢墟，看了好悲傷…小時候超熱鬧」、「核心人物不在了，就沒辦法凝聚彼此的心了」、「長輩在真的才有過年的感覺，現在只覺得大家平安健康就好了」、「真的，變成就只是一個需要包紅包的長假而已」、「大家只是回家看阿嬤，順便聚一聚的感覺，阿嬤不在了也沒有理由聚在一起了，節日輪流回去拜拜而已」。

但也有人認為，「不是沒有年味，是輪到你製造年味」、「可以放假就好了，過年不重要」、「年味…要等你以後當阿嬤再回味了」、「所以現在才那麼多人飛出國過年」。

02/13 全台詐欺最新數據

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴：沒理由聚一起了

