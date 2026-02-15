Google Pixel「正在播放」傳將獨立成App　音樂辨識功能全面升級

▲Google Pixel「正在播放」傳將獨立成App。（圖／記者蘇晟彥攝）



Google 旗下 Pixel 手機內建的「正在播放（Now Playing）」功能，未來可能從系統功能升級為獨立應用程式。外界預期，此舉將讓音樂辨識服務更具彈性，並強化資料同步與歷史管理能力。

Beta 程式碼揭露開發動向

根據《9To5Google》報導，在 Android System Intelligence Beta 2.1 版本的隱藏程式碼中，出現名為「com.google.android.apps.pixel.nowplaying」的 APK 套件名稱，顯示 Google 正為 Pixel 系列開發獨立的「正在播放」App。相關註解亦提到，下載新版應用後，設定與歌曲歷史紀錄將整合至該 App 內。

鎖定畫面常駐辨識成亮點 採辨識與播放分離策略

目前 Pixel 手機的「正在播放」功能可在鎖定畫面底部即時顯示周遭播放的歌曲名稱與演唱者，無需手動啟動即可運作。使用者也可進入歷史列表查看過往辨識紀錄，並點擊後透過串流平台播放完整歌曲。

現行設計僅負責音樂辨識，實際播放則交由第三方或第一方音樂串流服務處理，包括 Spotify、Apple Music 及 YouTube Music 等。此種辨識與播放分離的架構，讓使用者可依個人習慣選擇音樂平台。

未來或支援資料遷移與雲端整合

若功能正式獨立成 App，外界推測將加入換機資料轉移、雲端同步與帳戶整合等功能，產品定位也將更接近蘋果旗下的 Shazam。至於正式推出時間與支援機型範圍，Google 則尚未對外說明。