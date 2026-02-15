春節前夕走進30個破碎家庭　犯保新北分會用愛縫補「心」的缺口

▲春節前夕的溫柔守護，新北犯保深入家訪，傾聽被害家屬心聲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節將至，犯保新北分會主委陳榮傑於本月13日偕同新北地檢署檢察長郭永發及執秘王家琪，親赴犯罪被害人（馨生人）家中探視。一行人除致贈春節慰問金，更給予堅實的心理支持，期盼透過實際行動與陪伴，讓遭逢變故的家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

在訪視過程中，一行人來到王爸爸家中。王爸爸自從痛失愛女後，為了撐起家計照顧餘下家人，長期強忍喪親之痛，努力維持生活步調。然而，當他見到陳主委與郭檢察長親自登門關懷，長期壓抑的情緒瞬間潰堤，不禁悲從中來。郭檢察長見狀，除了給予深切的同理與擁抱，更殷殷叮囑王爸爸務必保重身體，強調唯有健康的體魄才能面對未來的挑戰；陳榮傑主委也緊握王爸爸的手，承諾犯保新北分會將持續陪伴，隨時提供必要的協助，讓家屬知道自己並不孤單。

▲新北檢方偕犯保探視馨生家庭傳愛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保新北分會表示，每逢佳節往往是被害家屬最感觸景傷情、倍覺孤單的時刻。因此，分會於春節前夕共計安排家訪30戶馨生家庭，由專員與志工深入每一個受創的家庭，傾聽他們的困難與心聲。此外，榮譽主任委員李中仁更展現大愛，結合社會資源捐助數十萬元，作為清寒馨生家庭的歲末生活扶助金，希望能紓解經濟壓力，幫助他們過一個平安的好年。

「我們希望成為馨生人最堅實的後盾。」犯保新北分會強調，透過實際的訪視與資源挹注，期盼能點亮溫暖的光，陪伴被害家庭走出陰霾，勇敢邁向未來。若民眾有相關被害人保護問題或需求，可隨時撥打保護專線：0800-005-850洽詢。