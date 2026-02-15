乾哥被判12年「人命只值這樣？」　Cheap曝美國刑度：是真正的懲罰

▲死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／攝影中心）

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑。對此，百萬YouTuber Cheap在臉書發文質疑，難道一條人命僅值12年嗎？未成年犯可能僅需服刑幾年就能假釋，出獄後仍有大好前程，既然台美關係史上最好，司法正義是否該學學美國？

批判決太輕！Cheap嘆人命只值12年？

Cheap在臉書粉專發文表示，該名加害人雖被判12年，但因未成年身分，三分之一刑期即可申請假釋，意味著可能關4年多就能出獄。屆時他才約19、20歲，依然擁有戀愛、工作甚至成家的權利，但受害者卻失去了未來6、70年的光陰。

Cheap更指出，若教化失敗，不論假釋與否，加害人的暴戾性格真的消失了嗎？未來若報復證人或家屬，責任該由誰來承擔？這12年不只偏低，還很諷刺。

列舉美國重案！未成年也被判終身監禁

Cheap進一步列舉多起美國案例，如佛州14歲少年刺殺同學114刀、密西根州15歲少年校園槍擊案，以及近期14歲少女槍殺母親案，這些未成年犯最終都被判處終身監禁，且不得假釋。他強調，這些案例中的未成年人，名字與長相均被公諸於世，且終身監禁。

Cheap表示，這類案子會被美國歸類為「二級或一級謀殺」，而且殘暴、具備惡意的殺人罪，高機率會以成人身分受審，過程是公開的，也可以報導姓名、真相，而且美國很難假釋，殺人犯的標籤會跟著一輩子，這才是真正的懲罰。他最後說，既然台美關係史上最好，司法正義是否該學學美國？正義，是否也該參考美國對於重罪的處理方式。