生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乾哥被判12年「人命只值這樣？」　Cheap曝美國刑度：是真正的懲罰

 ▲▼新北割頸案，乾哥、乾妹獲輕判定讞，死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心）

▲死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／攝影中心）

網搜小組／曾筠淇報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑。對此，百萬YouTuber Cheap在臉書發文質疑，難道一條人命僅值12年嗎？未成年犯可能僅需服刑幾年就能假釋，出獄後仍有大好前程，既然台美關係史上最好，司法正義是否該學學美國？

批判決太輕！Cheap嘆人命只值12年？

Cheap在臉書粉專發文表示，該名加害人雖被判12年，但因未成年身分，三分之一刑期即可申請假釋，意味著可能關4年多就能出獄。屆時他才約19、20歲，依然擁有戀愛、工作甚至成家的權利，但受害者卻失去了未來6、70年的光陰。

Cheap更指出，若教化失敗，不論假釋與否，加害人的暴戾性格真的消失了嗎？未來若報復證人或家屬，責任該由誰來承擔？這12年不只偏低，還很諷刺。

列舉美國重案！未成年也被判終身監禁

Cheap進一步列舉多起美國案例，如佛州14歲少年刺殺同學114刀、密西根州15歲少年校園槍擊案，以及近期14歲少女槍殺母親案，這些未成年犯最終都被判處終身監禁，且不得假釋。他強調，這些案例中的未成年人，名字與長相均被公諸於世，且終身監禁。

Cheap表示，這類案子會被美國歸類為「二級或一級謀殺」，而且殘暴、具備惡意的殺人罪，高機率會以成人身分受審，過程是公開的，也可以報導姓名、真相，而且美國很難假釋，殺人犯的標籤會跟著一輩子，這才是真正的懲罰。他最後說，既然台美關係史上最好，司法正義是否該學學美國？正義，是否也該參考美國對於重罪的處理方式。

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／包裹炸彈客聲押
天天喝汽水還加煉乳！　馬國男截肢後悔了
日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳
快訊／賴清德小年夜發表春節談話！
快訊／臉部爆血...簡祐哲鼻樑斷了！　洪志善說不樂觀

割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」

割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」

新北市國中生割頸案日前定讞，兩名未成年加害者分別被判處12年與11年有期徒刑，引發社會高度關注。藝人郁方15日轉發媒體報導截圖，公開痛批判決結果與《少年事件處理法》，直言「到底哪裡可教化了？」並點名法官與辯護律師應為結果負責，呼籲總統正視修法問題，再度掀起討論。

割頸案判12年、11年　律師曝關鍵字

割頸案判12年、11年　律師曝關鍵字

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

台美協定「美豬降稅」　教育部：營養午餐仍限國產肉

關鍵字：

割頸案未成年Cheap

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

