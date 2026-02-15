獨／台人超狂！直播主跪出4星千萬發酵　澳門小廟2周創萬燈奇蹟

▲10坪大的廟內擠進了萬盞燈，宛如一片燈海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》曾經獨家報導一名女直播主前往澳門拜一家廟宇，現場跪出了四星中千萬，結果消息傳出之後，2周的時間竟然台灣人瘋狂跨海到這家廟宇點偏財燈，超過萬盞，不僅讓廟方人員感受到台灣人的「威力」，也讓親眼目睹「萬燈」盛況的台灣遊客直呼真的是太狂了！

廟方人員在電話中透露，最早是因為台灣這邊看到「財虎堂」相關新聞，得知有台灣人中了四星獎項，才開始有人特地飛來拜拜。有遊客原本只是來澳門玩兩三天，結果「剛好有贏到一些錢」，狀況不錯，於是連續三天到廟裡參拜，還特地準備祭品、貢品答謝神明。

▲女遊客連續三天都來參拜，因為「遊澳門期間」天天有財進帳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

真正讓廟方震撼的是點燈人潮。這次偏財燈活動籌備不到兩週，就湧入將近萬人參與，「快接近一萬盞燈，第一次辦就這樣。」讓10坪大小的財虎堂裡裡外外都是燈，形成一片燈海，不過廟方人員強調，所謂的「偏財燈」並非鼓勵賭博，而是指正職收入以外的投資、副業等財運，「很多人會誤解，其實是投資、額外收入的意思。」

不過最讓廟方吃驚的事，近萬盞燈的偏財燈九成以上竟然都是台灣人點的，少部分來自香港。廟方直言：「九成九都是台灣人。」廟方人員也透露，有一名台灣的小企業家，兩年前運勢不順，工作卡關，剛好到澳門處理公事時順道拜拜，結果去年整體運勢明顯翻轉，「開了11間公司，整體很順。」

▲廟內還放不下，就連門口也成了「燈座塔」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

廟方人員說說，拜神不是為了暴富，而是希望做事順利、不再被阻礙，「這部分真的很有感覺。」只是一則「跪出千萬」的新聞，竟掀起跨海萬燈奇景，澳門廟宇第一次見識到台灣信眾的集體行動力，也讓這場「偏財燈風暴」成為農曆年前最瘋狂的宗教現象。

