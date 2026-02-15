　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗副外長鬆口！願妥協達成核協議　條件曝光

▲▼ 伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）15日透露，若華府願意針對解除制裁展開討論，伊朗準備好考慮做出妥協，與美國達成核協議。

路透報導，伊朗願針對核計畫進行磋商換取制裁解除，繼美伊本月初在阿曼重啟會談之後，如今第二輪核談判將於17日在日內瓦舉行。

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇表示，初步談話整體來說朝積極方向發展，但現在要下定論還為時過早。消息人士先前透露，美國代表團將由特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）等人出馬，17日上午在阿曼代表的斡旋下，與伊朗代表會面。

伊朗原子能首長先前曾提議，只要美方解除所有金融制裁，德黑蘭願意稀釋國內最高濃度的濃縮鈾。塔赫特－拉凡奇特別引用此例，強調伊朗在談判桌上的靈活性。

然而塔赫特－拉凡奇也劃下紅線，重申伊朗絕不接受零濃縮鈾的方案，這也是去年雙方未能達成共識的核心障礙。過去幾年，美國一直將伊朗境內的濃縮鈾行為視為發展核武的途徑。

德黑蘭始終否認有意發展核武器。川普首任期間退出2015年的《聯合伊朗全面行動計畫》（JCPOA），導致制裁重啟，雙方關係陷入冰點。如今雙方重啟談判，能否打破僵局受外界關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴
獨／台人超狂！正妹跪中千萬　小廟2周創萬燈奇蹟
高國豪肘擊臉部！　對手倒地當場爆血
立院風水寶地曝光　同層4立委拿2026選戰門票拚「市長樓」歷
快訊／小年夜悲劇　工人遭砸頭宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗副外長鬆口！願妥協達成核協議　條件曝光

川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

棒球、燈泡整顆塞肛門！　美急診醫盤點「41種異物」卡直腸

搭機NG穿搭！別穿短袖T、緊身牛仔褲　醫曝恐怖下場

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

伊朗副外長鬆口！願妥協達成核協議　條件曝光

川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

棒球、燈泡整顆塞肛門！　美急診醫盤點「41種異物」卡直腸

搭機NG穿搭！別穿短袖T、緊身牛仔褲　醫曝恐怖下場

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

給兒準備頭期款　老婆投股票「剩一半」慘了！兩派吵翻

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

我家牛排本體是Buffet！網友眼中耽誤系品牌「藏壽司是扭蛋店」　

外交節奏大不同！賴清德已400多天未出訪　對比扁馬英差異一次看

「塞車憋7小時」進急診！妻血尿、夫導尿1000cc　醫揭嚴重後果

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　70歲女主持人送辦、賭客裁罰

吸塵器別收起來！　清潔專家「懶人3妙招」輕鬆大掃除

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

（有圖）神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足　BIBI姊妹極致風格反差

列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

【不吵也不鬧】柴犬滿臉笑容給幫洗澡！乖乖躺平好天使

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

「6萬鈔票氣球」手滑飛走　男友跪地痛哭

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔「4人同居」54年

德銀行「金庫遭鑿穿」至少11億飛了

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

30歲人妻被丈夫賣掉　遭2男輪流性侵

更多熱門

相關新聞

路透：美軍為對伊朗展開數周軍事行動做準備

路透：美軍為對伊朗展開數周軍事行動做準備

美國軍方正為可能對伊朗展開持續數周的軍事行動做準備。2名美國官員向路透社透露，若美國總統川普下令攻擊，行動規模恐遠超過兩國過去的軍事對抗，甚至演變為更嚴重的衝突。由於規劃內容敏感，2名官員要求匿名。

20萬人集結德國抗議伊朗政權　流亡王儲盼領導民主轉型

20萬人集結德國抗議伊朗政權　流亡王儲盼領導民主轉型

瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

瑞士：阿曼下週在日內瓦主持美國伊朗談判

美軍備戰中？路透：可能攻擊伊朗

美軍備戰中？路透：可能攻擊伊朗

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

派全球最大航艦　川普稱伊朗政權更迭最理想

關鍵字：

伊朗核協議美伊

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面