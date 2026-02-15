伊朗副外長鬆口！願妥協達成核協議　條件曝光

▲伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）15日透露，若華府願意針對解除制裁展開討論，伊朗準備好考慮做出妥協，與美國達成核協議。

路透報導，伊朗願針對核計畫進行磋商換取制裁解除，繼美伊本月初在阿曼重啟會談之後，如今第二輪核談判將於17日在日內瓦舉行。

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇表示，初步談話整體來說朝積極方向發展，但現在要下定論還為時過早。消息人士先前透露，美國代表團將由特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）等人出馬，17日上午在阿曼代表的斡旋下，與伊朗代表會面。

伊朗原子能首長先前曾提議，只要美方解除所有金融制裁，德黑蘭願意稀釋國內最高濃度的濃縮鈾。塔赫特－拉凡奇特別引用此例，強調伊朗在談判桌上的靈活性。

然而塔赫特－拉凡奇也劃下紅線，重申伊朗絕不接受零濃縮鈾的方案，這也是去年雙方未能達成共識的核心障礙。過去幾年，美國一直將伊朗境內的濃縮鈾行為視為發展核武的途徑。

德黑蘭始終否認有意發展核武器。川普首任期間退出2015年的《聯合伊朗全面行動計畫》（JCPOA），導致制裁重啟，雙方關係陷入冰點。如今雙方重啟談判，能否打破僵局受外界關注。