大陸 大陸焦點 特派現場

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

▲商場內販售的瓜子果仁等春節應景商品。（圖／翻攝川觀新聞）

▲商場內販售的瓜子果仁等春節應景商品。（圖／翻攝川觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節將至，大陸年貨市場隨之升溫，瓜子、果仁等炒貨價格甚至比豬肉還貴，成為民眾熱議焦點。在四川，社區散裝瓜子每斤（0.5公斤，下同）約8至14元（人民幣，下同），連鎖品牌約20元，高端禮盒超過30元，部分堅果每斤甚至達百元以上。業者透露，未刻意漲價，但在原料、租金與營運成本推升下，價格水準已成消費者關注議題。

《四川在線》報導，「太貴了，一斤瓜子居然都要23塊錢！」2026年春節腳步漸近，年貨市場人氣持續攀升，作為家家戶戶必備的「嗑瓜子」年貨，瓜子的價格走勢成為近期網友熱議的話題。

▲商場內販售的瓜子果仁等春節應景商品。（圖／翻攝川觀新聞）

前進四川部分地區市場發現，不同銷售管道的價差明顯，社區乾貨店散裝瓜子單價多在8至14元／斤；連鎖品牌炒貨店同口味產品約20元／斤；主打高端禮品市場的門市則超過30元／斤，而且是以禮盒包裝形式銷售。

據悉，瓜子在炒貨中仍屬價格相對親民產品，堅果、果乾、蜜餞等品相單價跨度更大，從數十元至數百元／斤不等，其中，一斤瓜子的花費，幾乎可購買兩斤豬肉。

成都市民張曉潔表示，以往過年會一次囤購10斤瓜子，如今20元／斤的售價讓她改為小包裝購買。另一名民眾楊磊則指出，每年春節僅炒貨支出接近千元，但消耗速度快。

近年主打「現炒現賣」的連鎖品牌門市快速擴張，部分產品價格明顯高於傳統乾貨店。成都市錦江區一間連鎖門市店員表示，該品牌未因春節調價，價格依原料採購、加工工藝與營運成本制定。

▲商場內販售的瓜子果仁等春節應景商品。（圖／翻攝川觀新聞）

大陸艾媒諮詢數據顯示，超過80%消費者每月購買堅果炒貨花費集中於20至100元區間，且每月至少購買一次者佔比最高。線下門市以現炒體驗吸引客流，線上則推出家庭裝、分享裝與便攜包裝拓展銷售場景。

公開資訊顯示，高端品牌薛記炒貨門市超過1200家，琦王花生門市接近600家。窄門餐眼數據顯示，兩品牌商場店佔比分別為73.9%與93.22%。以薛記加盟標準店為例，80平方公尺門市裝修與設備費約38萬元，加上商場租金，營運成本較高。

業內人士指分析，品牌炒貨強調原料來源與品質穩定合作，成本相對提高。面對競爭加劇，建議業者細分產品線，如推出低糖低鹽或創新口味，並在品質基礎上調整價格結構，以提高市場接受度。

春節瓜子炒貨價格四川果仁堅果

