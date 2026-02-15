「陳其邁又在搞事！」蔡英文拿超大提燈驚呼1句　網激動：我想要

▲蔡英文拿著提燈，直呼「好重啊」。（圖／翻攝自Instagram／tsai_ingwen）

前總統蔡英文常在Threads上展現幽默一面，她今日就突然PO出一篇貼文，直呼「陳其邁又在搞事！」原來是高雄今年要發放的提燈，不只是超人力霸王造型，還非常大一個，相當吸睛。而影片曝光後，也掀起網友熱烈討論。

蔡英文拍攝影片，從畫面可見，她一手拿著超人力霸王造型的提燈，並說「這一隻太大了吧！好重啊！」於是她就在Threads上發文直呼「陳其邁又在搞事，我是稱讚的意思。這個提燈哪裡領？去問陳其邁」。

陳其邁看到後，也在貼文底下留言表示，這個超可愛、還能變姿勢的提燈，將在2月27日、28日下午4時開始發放，一人至多領兩盞，發完為止，至於地點，則是在18號碼頭，也就是輕軌旅運中心站旁。另外，如果是高雄市國小、幼兒園學童，會由學校統一發放。

其他網友也紛紛直呼，「我想要這個提燈」、「請問萬能的邁邁市長，大提燈可以開放預購嗎？400個月的大寶寶想要大提燈」、「通常貼文下面要放燈箱購買連結」、「超級大，歡迎總統來高雄玩」、「陳其邁又在搞事（我大笑），好想買小燈箱」、「陳三歲小朋友送禮就是不一樣」。