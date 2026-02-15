蘇巧慧攻李四川胞弟環保蟑螂案　楊智伃嗆：請鬼拿藥單只會敗票

▲李四川 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

準備辭職投入參選新北市長的國民黨籍北市副市長李四川，遭指胞弟李賜福涉嫌勒索三家垃圾清運業者，不法獲利576萬元；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，社會不允許「環保流氓」，支持司法嚴辦。對此，台北市松山信義區國民黨市議員擬參選人楊智伃回擊，李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，一、事件發生在2022年。二、案情不重，屬簡易判決。三、李四川的弟弟僅列為證人。四、整件事更與李四川本人無關。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。

楊智伃表示，李四川強勢出線，就讓青鳥、讓蘇貞昌、蘇巧慧全都急了起來。蘇巧慧看似提早起跑、熟悉地方，但最致命的問題，其實是空洞的形象、缺乏全國聲量，更抓著賴清德執政下各種荒腔走板的政治包袱。

楊智伃說明，面對既有全國知名度、又有實際政績，且深耕新北多年的李四川，兩人的層次根本不同。因此蘇巧慧才會急、才會怕，只能動用青鳥與側翼力量，提前發動烏賊戰、抹黑戰，企圖轉移焦點。但回頭看李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，殺傷力其實有限，事實很清楚：一、事件發生在2022年。二、案情不重，屬簡易判決。三、李四川的弟弟僅列為證人。四、整件事更與李四川本人無關。

楊智伃強調，李四川從政至今一向規規矩矩，行事穩健。他的家人年紀也大了，各自的人生，本來就該各自負責，硬要牽拖，反而顯得刻意與心虛。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。當一個候選人開始向極端靠攏，其實正代表自信與實力不足，也等於一步步遠離新北市民的支持。原本或許還能「輸得體面」的蘇巧慧，如今卻所託非人，恐怕只會步上2022年陳時中的後塵，走向自我毀滅的政治道路。

