政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧攻李四川胞弟環保蟑螂案　楊智伃嗆：請鬼拿藥單只會敗票

▲▼蔣萬安「都更領航X節能降稅」記者會-李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

準備辭職投入參選新北市長的國民黨籍北市副市長李四川，遭指胞弟李賜福涉嫌勒索三家垃圾清運業者，不法獲利576萬元；民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，社會不允許「環保流氓」，支持司法嚴辦。對此，台北市松山信義區國民黨市議員擬參選人楊智伃回擊，李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，一、事件發生在2022年。二、案情不重，屬簡易判決。三、李四川的弟弟僅列為證人。四、整件事更與李四川本人無關。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。

楊智伃表示，李四川強勢出線，就讓青鳥、讓蘇貞昌、蘇巧慧全都急了起來。蘇巧慧看似提早起跑、熟悉地方，但最致命的問題，其實是空洞的形象、缺乏全國聲量，更抓著賴清德執政下各種荒腔走板的政治包袱。

楊智伃說明，面對既有全國知名度、又有實際政績，且深耕新北多年的李四川，兩人的層次根本不同。因此蘇巧慧才會急、才會怕，只能動用青鳥與側翼力量，提前發動烏賊戰、抹黑戰，企圖轉移焦點。但回頭看李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，殺傷力其實有限，事實很清楚：一、事件發生在2022年。二、案情不重，屬簡易判決。三、李四川的弟弟僅列為證人。四、整件事更與李四川本人無關。

楊智伃強調，李四川從政至今一向規規矩矩，行事穩健。他的家人年紀也大了，各自的人生，本來就該各自負責，硬要牽拖，反而顯得刻意與心虛。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。當一個候選人開始向極端靠攏，其實正代表自信與實力不足，也等於一步步遠離新北市民的支持。原本或許還能「輸得體面」的蘇巧慧，如今卻所託非人，恐怕只會步上2022年陳時中的後塵，走向自我毀滅的政治道路。
 

02/13 全台詐欺最新數據

相關新聞

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

網紅「四叉貓」昨日踢爆國民黨新北市長參選人李四川親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴，今（14日）再爆李賜福派了他姪子「李昀南」（李四川的姪子）去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱等等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀。

李四川認弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌說話了

李四川認弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌說話了

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

四叉貓又肉搜！　問李四川「琉球恐嚇取財環保蟑螂是你親弟？」

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

幕後／避免藍營內戰！侯友宜穿梭整合　李四川登場時間也細推敲

蘇巧慧李四川楊智伃

