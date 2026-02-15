川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

▲美國前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普近期分享歧視影片，在這段1分鐘影片中，前總統歐巴馬夫婦遭合成在猴子身上，引發批評。對此，歐巴馬14日首度做出回應稱，社群媒體與電視正上演一場鬧劇，應有的羞恥與禮節已經不復存在。

ABC、法新社等報導，這起事件源於2月5日深夜，川普社群平台真實社群帳號分享一段長約1分鐘的影片，內容除了重複已被駁斥的2020大選指控，結尾還出現歐巴馬夫婦的臉部合成在猴子身上的畫面，出現的時間約有1秒。

影片上傳後引發來自共和與民主兩黨的批評聲浪。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）聲稱這只是「網路迷因」，但隨著批評聲浪擴大，官方改口稱是白宮幕僚誤發，現已撤下影片。

歐巴馬首回應 川普至今未道歉

歐巴馬14日接受Podcast主持人柯恩（Brian Tyler Cohen）專訪時表示，多數美國人都對這種行為感到不安，「那些曾經認為必須維持禮儀、沉穩持重以及對職位尊重的人，如今似乎毫無羞恥感，對吧？所以，那種東西已經消失了」。

歐巴馬在這段專訪期間並未提及川普，但稱這將對共和黨在期中選舉帶來衝擊，美國人民會給出答案。

截至目前，川普並未針對此事件進行任何公開致歉，發布影片的幕僚並未受到處分。川普本人曾於6日稱，在交給下屬發布前並未看過完整影片，只看了開頭部分。當被問及是否譴責影片時，川普回應，「我當然有」，但堅決不願道歉，「我沒有犯錯。我的意思是我要看很多東西，成千上萬的內容。」