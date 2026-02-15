過年只追《後宮甄嬛傳》？　網揭不看《如懿傳》原因：都在甘露寺

▲《後宮甄嬛傳》大受歡迎。（圖／八大電視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

劇迷引頸期盼的八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，已於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部 YouTube 頻道播出。過年追《後宮甄嬛傳》，似乎已經變成許多人的習慣，不過宮鬥劇明明就有很多，為什麼偏偏大家都只看《後宮甄嬛傳》，而不看《如懿傳》等劇呢？

過年為何不看《如懿傳》？

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日有網友拋出話題，討論為何每年春節，大家都是看《後宮甄嬛傳》直播馬拉松，而從來沒有想過要看其續作、另一部古裝宮鬥劇《如懿傳》？

網友點出不看《如懿傳》的原因

▲《如懿傳》的劇情相對沉悶。（圖／翻攝自微博／電視劇如懿傳）

不少網友就回應，「如懿傳越看越憋屈，一路被壓著打，反擊也是超弱」、「你不會想大過年的看這麼憋屈的戲吧」、「大過年我不想看如此晦氣的劇」、「如懿傳有夠悶，難看程度大概就是6、70集都在甘露寺」、「因為我們要看女主角最後強大復仇，沒有要看女主角難過」、「女主太憋屈啦，而且又戀愛腦，看到後面會越看越躁，反觀甄嬛妥妥的大女主，看了超爽」。

也有網友表示，「如懿傳的劇情禁不起推敲，裡面的壞人就單純是壞，甄嬛傳裡的皇后、華妃、安陵容雖壞，但看她們下線又會覺得可恨之人必有可憐之處」、「雖然我個人更偏好如懿傳，但如懿傳看完心情真的很沉重，只能說如懿傳太悲，悲到無法經常觀看，不然真的會對人性感到失望透頂」。

綜合網友看法，主因就是《如懿傳》的劇情內容並不那麼吉利，而且內容實在太過於壓抑，相對《後宮甄嬛傳》來說，爽度實在不高，心情只會覺得越看越不好，因此並不會選在過年期間觀看。