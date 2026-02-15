快訊／小年夜工安意外！台南工人「疑遭砸傷」　頭部重創無呼吸心跳

▲台南工安意外，一名工人頭部重創送醫搶救中。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市安南區永續路和宜居二路交叉路口，15日下午1時26分許發生一起工地意外！警消接獲民眾報案，該處工地疑似有施工人員受傷，隨即派遣2車、5名消防人員趕赴現場搶救。消防人員於下午1時35分抵達後，發現一名年約60歲的工人位於一樓，疑似遭廢棄物砸傷，導致頭部受重創，現場已無呼吸心跳。救護人員隨即進行緊急處置，並將人送醫搶救。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。