政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君完成台美貿易協定盼國會支持　賴清德：台灣因你們更繁榮

▲▼ 鄭麗君第七輪赴美，美東時間2026年2月12日於美國貿易代表署（USTR）合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、駐美代表處俞大㵢大使、行政院楊珍妮政務委員。 。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

▲鄭麗君第七輪赴美，美東時間2026年2月12日於美國貿易代表署（USTR）合影。由左至右依序為：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、行政院鄭麗君副院長、駐美代表處俞大㵢大使、行政院楊珍妮政務委員。 。（圖／翻攝鄭麗君臉書）

記者崔至雲／台北報導

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今（15日）早返台，她在臉書發文指出，春節假期後，會盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會。團隊也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能共同支持。總統賴清德也在底下留言，「再次感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，這趟路辛苦了，台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」。

鄭麗君表示，繼美東時間1月15日與美國簽署「台美投資MOU」後，2月12日下午，我方再和美國貿易代表署正式簽署了「台美對等貿易協定」。簽署儀式之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月，「我們終於完成總統、院長交付談判團隊的任務了！」。

鄭麗君提到，台灣確定取得輸美對等關稅「15%且不疊加」，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；他們也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時，他們也取得232條款關稅最惠國待遇。

鄭麗君說明，他們首先要感謝產業界及國人的包容與等待，這段期間產業界朋友們真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。就如總統賴清德所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，大家可以更有自信地走向世界。

鄭麗君感謝所有談判團隊的成員，包括政委楊珍妮、經貿談判辦公室的夥伴、各部會首長及同仁們的付出；尤其要謝謝總統賴清德、副總統蕭美琴、院長卓榮泰、府院及國安會三位秘書長及相關同仁不分晝夜、無時差地並肩努力。這場談判是在整個政府團隊的通力合作下，才有可能完成的。

鄭麗君也說，也要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，他們都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，他們會在院長的指示下，盡快將貿易協定和投資M O U的兩份文本，以及整體影響評估函送國會。他們也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能夠共同支持。

賴清德也在此貼文底下留言，「麗君，歡迎回家！看到你提到結冰波多馬克河，更能感受到這十個月來，談判團隊在異鄉為台灣打拚的艱辛。再次感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，這趟路辛苦了，台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮！」。

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／小年夜意外！男遭砸中頭部　無呼吸心跳
性侵劫殺多女　死囚徐偉展中風坐輪椅：希望早點放出去
月收20萬！遭詐騙千萬積蓄全泡湯

