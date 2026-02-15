　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

▲▼日本黃金週東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本旅遊熱度在2025年攀向巔峰，根據日本政府觀光局（JNTO）最新公布的年度數據，訪日外國旅客首度突破4000萬大關，其中台灣全年共有超過676萬人次造訪。近日更有日本網友發文表示，日本地方機場的國際航網幾乎被台灣「統治」，並曬出一張分佈地圖，顯示多數二線城市的直飛最遠航點竟然全是台北。

日本觀光人數首破4千萬　台灣人次穩坐前三

根據JNTO於1月21日公布的數據，2025年訪日外國旅客累計達4268萬3600人，較2024年大幅成長15.8%，連續兩年刷新歷史紀錄。

從國家別分析，韓國以945萬人次奪冠，中國909萬人次緊隨其後，台灣則以676萬3400人次穩居第三名；若換算成平均數據，相當於每個月都有超過56萬台灣人飛往日本旅遊。

日網看地圖驚呼　地方機場最遠航點全是台北

隨著訪日人數激增，日本網路論壇近日瘋傳一張「日本各地機場最遠直飛航點」分布圖。

這張地圖揭露了驚人現象，除了東京、大阪等大型樞紐能飛往歐美外，日本絕大多數地方機場（標註為綠色區域）如青森、秋田、福島、茨城、小松、廣島及九州各縣，其國際航線的最長距離紀錄持有人，通通都是「台北」。

這份圖表引發大批日本網友熱烈討論，紛紛留言感嘆，「台灣的航空公司幾乎能飛到九州半島的任何地方」、「稍微查了一下才發現，原來要去台灣竟然這麼簡單又方便」。

高雄、熊本特殊連結　日網友驚：意外方便

有趣的是，地圖中也特別標註出熊本機場最遠的航點為台灣南部的「高雄」，這讓不少網友紛紛留言表示，「除了福岡跟熊本，我也沒從其他地方去過高雄」、「這點正是關鍵亮點」。

面對台灣航線在日本地方機場的超高覆蓋率，日本網友感嘆，雖然首爾與台北的航線通常會成套出現，但台北在地方航網的統治力讓人印象深刻，「台灣人的遊玩據點也太多了吧…難怪我覺得大家都對日本地方城市瞭若指掌」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小年夜悲劇　工人遭砸頭宣告不治
才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路
許老三清空IG「首發黑色細肩帶」辣照　網驚認不出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

棒球、燈泡整顆塞肛門！　美急診醫盤點「41種異物」卡直腸

搭機NG穿搭！別穿短袖T、緊身牛仔褲　醫曝恐怖下場

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

棒球、燈泡整顆塞肛門！　美急診醫盤點「41種異物」卡直腸

搭機NG穿搭！別穿短袖T、緊身牛仔褲　醫曝恐怖下場

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

保麗龍、氣泡紙、舊拖把怎麼丟？環保局給答案　做錯罰6000

日本防衛政策轉捩點！中、俄、朝加強軍事威脅　憂美國壓力過大

快訊／台南工安意外！工人遭砸傷「頭部重創」　搶救無效亡

WBC韓國再傷主力！元兌仁手肘受傷退出　曾被評估對台灣先發之一

農曆春節應景貨　陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

理想汽車爆「山寨充電樁」　不法業者自製模具貼標販售

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟：最後一道防線

2026好運從「5大愛自己清單」開始　活出最高級、最自在的模樣

「陳其邁又在搞事！」蔡英文拿超大提燈驚呼1句　網激動：我想要

川普分享猴子合成片惹議　歐巴馬首發聲：缺乏羞恥

【偶沒有錯】貓霸佔妹妹的椅子　媽還以為女兒被罰站XD

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

「6萬鈔票氣球」手滑飛走　男友跪地痛哭

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔「4人同居」54年

德銀行「金庫遭鑿穿」至少11億飛了

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

皮塔甜擁小14歲女友　對象竟是「泰版王淨」

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

更多熱門

相關新聞

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

預賽中華隊將對決日本隊，熟悉台灣棒球的中央廣播電台記者駒田英，接受日媒訪問時，談到台灣目前正掀起前所未有的「WBC熱潮」。精闢分析台灣戰力，預測先發打線，將以兩位美職混血戰力最為吸睛。

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

金正恩傳欽點女兒接班　金與正恐掀奪權大戰

春節平均訂房率增至46%　台中、嘉義市「破6成」走春最夯

春節平均訂房率增至46%　台中、嘉義市「破6成」走春最夯

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

關鍵字：

日本旅遊台灣旅客航線機場日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面