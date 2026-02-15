台灣人超愛去日本！　日網曬「1地圖」驚喊：難怪比我們熟

▲日本東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本旅遊熱度在2025年攀向巔峰，根據日本政府觀光局（JNTO）最新公布的年度數據，訪日外國旅客首度突破4000萬大關，其中台灣全年共有超過676萬人次造訪。近日更有日本網友發文表示，日本地方機場的國際航網幾乎被台灣「統治」，並曬出一張分佈地圖，顯示多數二線城市的直飛最遠航點竟然全是台北。

日本觀光人數首破4千萬 台灣人次穩坐前三

根據JNTO於1月21日公布的數據，2025年訪日外國旅客累計達4268萬3600人，較2024年大幅成長15.8%，連續兩年刷新歷史紀錄。

從國家別分析，韓國以945萬人次奪冠，中國909萬人次緊隨其後，台灣則以676萬3400人次穩居第三名；若換算成平均數據，相當於每個月都有超過56萬台灣人飛往日本旅遊。

日網看地圖驚呼 地方機場最遠航點全是台北

隨著訪日人數激增，日本網路論壇近日瘋傳一張「日本各地機場最遠直飛航點」分布圖。

這張地圖揭露了驚人現象，除了東京、大阪等大型樞紐能飛往歐美外，日本絕大多數地方機場（標註為綠色區域）如青森、秋田、福島、茨城、小松、廣島及九州各縣，其國際航線的最長距離紀錄持有人，通通都是「台北」。

這份圖表引發大批日本網友熱烈討論，紛紛留言感嘆，「台灣的航空公司幾乎能飛到九州半島的任何地方」、「稍微查了一下才發現，原來要去台灣竟然這麼簡單又方便」。

高雄、熊本特殊連結 日網友驚：意外方便

有趣的是，地圖中也特別標註出熊本機場最遠的航點為台灣南部的「高雄」，這讓不少網友紛紛留言表示，「除了福岡跟熊本，我也沒從其他地方去過高雄」、「這點正是關鍵亮點」。

面對台灣航線在日本地方機場的超高覆蓋率，日本網友感嘆，雖然首爾與台北的航線通常會成套出現，但台北在地方航網的統治力讓人印象深刻，「台灣人的遊玩據點也太多了吧…難怪我覺得大家都對日本地方城市瞭若指掌」。