王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

▲王毅在慕尼黑安全會議「中國專場」發表演講並回答現場提問。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問時強調，中美關係前景是光明的，但他也警告美國，如果「慫恿策劃台灣獨立」、分裂中國，踩踏中國的紅線，那將導致中美陷入對抗。

針對中美關係的提問，王毅表示，中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向。他說，中國始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和處理對美關係。

王毅接著提到，大陸國家主席習近平總結中美交往幾十年的經驗教訓，鄭重提出中美要相互尊重、和平共處、合作共贏，通過對話協商，共同找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道。「我們會繼續堅持這個大方向，因為這符合中美兩國人民的利益，也符合國際社會的共同利益。至於能不能夠實現，還要看美國的態度。」

王毅指出，中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對中政策，與中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，這對中美和世界而言無疑是善莫大焉。

王毅稱，另一種是與中國脫鉤斷鏈，逢中必反，「搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃『台灣獨立』、分裂中國，踩踏中國的紅線，那將導致中美陷入對抗」。

「我們當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備」，王毅稱，歷史是在曲折中向前發展的，中美關係前景是光明的，相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇。

王毅稍早（13日）在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿盧比歐，當時王毅表示，中美之間對話比對抗好，合作比衝突好，共贏比零和好；只要秉持平等、尊重、互惠態度，雙方就能夠找到解決彼此關切、妥善管控分歧的辦法。