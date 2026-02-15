「人肉占位」遇對手！紅衣阿伯力抗轎車　突遭黃牌重機攔截傻眼

▲紅衣阿伯以人肉方式占位，駕駛要停車堅持不讓，豈料突然有黃牌重機騎士直接停入，讓他當場傻眼。（翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」YT頻道）

圖文／鏡週刊

高雄市鹽埕區日前一名駕駛準備停車，遇上穿著紅衣的阿伯站在停車格，還不斷揮手示意，駕駛多次按喇叭，甚至搖下車窗揚言報警，該名阿伯依舊堅持不走，豈料，就在兩人僵持過程，突然有人騎乘黃牌重機直接駛入停車格，意外讓衝突場面瞬間落幕，就連駕駛也覺得誇張好笑，最後自我解嘲喊了一句「新年快樂」。

高雄街頭停車格 紅衣阿伯人肉占位

根據「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」YT頻道分享的行車紀錄影片，高雄市鹽埕區五福四路13日下午1時22分許，一名駕駛在該路段發現路旁停車格空著，但站著一名紅衣阿伯。

駕駛按喇叭揚言報警 仍堅持不讓

阿伯揮手示意「等等有人要停」，駕駛不甩「人肉占位」，長按喇叭警告，但阿伯似乎也沒有要讓，駕駛憤而搖下車窗質問，「可以這樣佔位嗎？」甚至揚言報警，雙方隔著車窗一陣互罵，阿伯依舊堅持站在原地。

▲阿伯以人肉占位，駕駛怎麼按喇叭，甚至揚言報警，仍不為所動。（翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」YT頻道）

雙方僵持過程 重機騎士直接停入

就在雙方僵持過程，突然有男子騎著黃牌重機，就從阿伯旁駛入停車格，阿伯當場傻眼，轉頭改和機車騎士理論，騎士自認沒錯，脫了安全帽就離去。車內駕駛見狀也直呼太誇張，爭執半天結果被騎士攔截停走，最後也自我解嘲，笑著喊「新年快樂」。

網評鷸蚌相爭 漁翁得利

影片曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言表示，「黃牌：超爽的，你們慢慢吵，我先停了」、「我笑了，這發展我還真沒想到」、「重機停走好好笑」、「今日成語：鷸蚌相爭，漁翁得利」、「我還以為黃牌騎士是附近正義哥來解圍的，沒想到是真的要停車」、「看到重機停進來真的太搞笑了」、「我也寧願給後來的黃牌停」。



