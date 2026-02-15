日本藥妝爆多刷卡！她回台才知損失千元　苦主嘆：不是單一個案

▲台人到日本大國藥妝結帳被多刷4項商品，多付千元，引發網友熱議與提醒消費注意。（圖／翻攝自臉書／大國藥妝 Daikoku Drug）

赴日血拚也要小心帳單！一名網友分享，近日她剛從日本返台，竟發現自己在大國藥妝被多刷4項商品，多付了新台幣1000多元，讓她氣得直呼「不要去大國藥妝」。文章一出，有不少苦主抱怨「不是單一個案」，也有人認為可能只是結帳失誤。

該名女網友在Threads發文表示，她剛從日本旅遊回台，利用AI翻譯查看購物的收據，竟發現大國藥妝多刷了4項她並未購買的商品，讓她被多收新台幣1000多元。

原PO無奈道，多刷的商品也沒有真的拿給她，事後她上網搜尋才知道，這家藥妝店其實是慣犯，「去日本不要去大國藥妝！」、「請去購買的大家多加小心，務必算好總價，不要像我們多繳學費了」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「大國問題很多，有的選我是不會去的」、「之前也有人PO過，也是大國藥局，不是單一個案」、「退稅就是要裝袋封起來，很難清點，另外多刷幾下你沒有對帳單，根本不會發現」、「不要以為只有華人員工會偷雞摸狗」、「應該是店員手不乾淨！看結帳時間就可以知道是哪一個時段店員、建議投訴」、「記得購買者拿架上的空盒，結帳時收銀員拿實體盒你要摸過一次，因為可能會空盒換空盒」。

也有人分享，「曾經多算我兩條明太子醬的大國，我再也不進去了」、「我回來也發現被多刷一筆，超級不爽」、「我之前也被多刷過，很不老實的一家店」、「之前在心齋橋大國也被坑一條防曬，回飯店馬上確認單據，隔天去反應了……我直接請他們調監視器，結果是結帳店員給我們多刷卻沒放進袋子，後來他們的管理人員還拿一大袋小禮品跟我們賠罪」。

還有人緩頰，「並不是全部的大國都這樣」、「大國每次去都必買，他們很多東西是真的便宜。店員刷時要注意，結帳時也要核對才是正解，不建議一竿子打翻」、「大國藥局沒有問題，有問題的是多刷的店員跟沒有注意看收銀機的你。我遇到的大國店員都會點清數量，然後結帳完再確認一次非常認真」、「以我在大國工作接近3年的經驗，那就是單純結錯帳而已」。

