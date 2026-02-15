　
預知死期？台人過世前「最常講這些話」　重症醫曝原因

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲病人臨終前喊想回家，背後原因鼻酸。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

真難預知死期？胸腔科醫師蘇一峰表示，國外護理師分享臨終病人常說「我愛你們」，但他身為重症醫師指出，在台灣最常聽到的是「不用幫我治療了，我想回家」，甚至提到已故親人來接自己。他感嘆，台灣病人往往比家屬更早接受死亡，引發醫護與網友共鳴。 

蘇一峰醫師在臉書提到，外媒曾報導一名國外加護病房護理師在影片中分享，許多病人在臨終前會平靜地請她幫忙轉告家人「我愛你們」，或坦言「我感覺不太好，我知道我要走了」。對方指出，在她四年的加護病房經驗中，這樣的場景反覆出現，病人多半帶著告別與不捨。

身為醫師的蘇一峰則坦言，在台灣的臨床現場，最常聽到的卻是另一種話語。他指出，不少意識清楚的病人，在生命最後幾天會主動說「不用再幫我治療了」、「我想回家」，語氣往往帶著疲憊與釋然；也有人會說「某某人要來接我走了」，那個名字多半是已經過世的親人，或是自己信仰的神明。

他認為，台灣的國情不同，這些話其實代表病人已經接受死亡，對反覆侵入性的治療感到身心俱疲。相較於家屬仍想積極搶救，病人內心往往更早放下。

生命最後幾天　病人最真實的心聲

貼文曝光後，引發不少醫護人員與網友共鳴，「只有病人自己對自己的狀況最清楚」、「是真的」、「最後的時間要是能在自己的床上，真的對病患是最大的救贖」、「我奶奶要走的那天也說她看見我爺爺來接她了，而且一直對她點頭」、「還有一個現象 迴光返照，久臥床的病患突然能起身，跟人聊天都很正常，感覺快出院了，然後沒多久 走了...醫學解釋好像是身體釋放一種物質，生命結束前會這樣」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

